Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Tüvtürk Randevu Alma Rehberi

Araç muayenesi, araç sahibi olmanın beraberinde getirdiği yükümlülüklerden biridir. Araç sahipleri belirli periyotlara araç muayenesi yaptırmalıdır. Araç muayene randevusu nasıl alınır, TÜVTÜRK randevusu nasıl alınır ve merak ettiğiniz diğer pek çok sorunun yanıtını sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Araç muayenesi ülkemizde standart olarak uygulanan bir prosedürdür. Her tür motorlu taşıtın trafiğe çıkacak yeterliliğe sahip olup olmadığını kontrol etme amacını taşır. Araç muayenesi TÜVTÜRK istasyonlarında yapılır. Araç muayenesi trafikteki herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında çok önemli bir role sahiptir. Araba randevusu alma ve araç muayenesi yaptırma aynı zamanda aracın trafik sigortasına ilişkin kontrollerin de yapıldığı bir süreçtir. Böylece olası bir kaza anında aracın teminatsız kalması önlenmiş olur.

Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

Araç sahibi olan kişilerin araç muayenesini düzenli olarak yaptırması gerekir. Bu nedenle araç sahiplerinin internette en sık yaptığı aramalar arasında araç muayene randevusu nasıl alınır ve bu aramaya ilişkin araç muayenesi nasıl alınır ve araç muayene nasıl alınır gibi versiyonlar bulunur.

Araç muayene randevusu, araç muayenesi yapma konusunda tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK’ten alınır. TÜVTÜRK randevusu almak için farklı yöntemler tercih edilebilir. TÜVTÜRK araç muayene sıra alma işlemi tamamlanmadığı sürece araç muayenesi yaptırılamaz.

TÜVTÜRK araç muayene randevusu almak için;

TÜVTÜRK randevu sistemine girin. Açılan sayfada muayene randevusu aldığınız araca ait araç plaka numarası, ruhsat seri ve numarası ile muayene şehrini seçin. “Devam” butonuna tıklayın.

Açılan ekranda “Genel Muayene ve Muayene Tekrarı” kısmını seçin.

Muayene gününü ve saatini seçin. Randevu özetini inceleyerek tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol edin. Onaylayarak TÜVTÜRK araç muayene randevusu alma işlemini tamamlayın.

Muayene randevusunu 0850 222 88 88 TÜVTÜRK Çağrı Merkezi ya da e-Devlet’te yer alan TÜVTÜRK sayfasından, gerekli bilgileri doldurarak da alabilirsiniz.

TÜVTÜRK Randevu İptali Nasıl Yapılır?

Araç sahipleri araç muayene randevusu aldıktan sonra çeşitli nedenlerle TÜVTÜRK randevusu iptal etme ya da TÜVTÜRK randevusu değiştirme işlemi yaptırmak isteyebilirler. TÜVTÜRK randevu iptali için;

TÜVTÜRK sistemine girin. Araç muayene randevusu alma adımında olduğu gibi aracınıza ait bilgileri doldurun.

Bu bilgileri girdikten sonra araç muayene randevunuz açılır. “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Bu aşamadan sonra eğer isterseniz yeni bir randevu oluşturabilirsiniz.

Araç Muayenesinde Hangi Belgeler İstenir?

Araç muayenesinin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tek seferde tamamlanabilmesi için araca ait bazı evraklar da muayene sırasında ibraz edilmelidir. Eğer araç muayenesi sırasında gerekli evrakları yanınızda bulundurmazsanız görevliler araç muayenesini tamamlayamadıkları için size süre verirler. Yeni araç muayene randevu tarihine kadar belgeleri tamamlamanız ve araç muayenesi için gittiğinizde eksiksiz bir şekilde ibraz etmeniz gerekir.

Araç muayenesinde istenilen belgeler şu şekildedir:

Araç sahibinin kimlik belgesi,

Araca ait güncel ruhsat,

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi,

Vergi ve ceza borcu olmadığına dair güncel tarihli belge,

Egzoz gazı ölçümü muayene belgesi,

Eğer araç LPG’li ise sızdırmazlık raporu.

Araç muayenesi sırasında bu belgelerin tümü muayene sırasında görevlilere ibraz edilmelidir. Araç muayenesini sadece araç sahibi ya da araç sahibinin vekalet vermiş olduğu kişiler yaptırabilir.

Araç muayenesi sırasında sorun yaşamamak için dikkat edilmesi gereken konulardan biri LPG’ye dönüştürülen araçlarda bu durumun ruhsata işlenmesi zorunluluğudur. Aynı şekilde gaz sızdırmazlık raporu da araç muayene tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış olmalıdır.