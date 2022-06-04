İnsanlar için en önemli bağlardan birisi arkadaşlık bağıdır. Özellikle günümüzde arkadaşlıkların önemini daha da iyi anlıyoruz. Arkadaşlar, kan bağı olmadan bizimle beraber her şeyi yapan ve her daim yanımızda olan bireylerdir. Sizde iyi bir arkadaşsanız, arkadaşınızın doğum gününü kutlamayı sakın unutmayın. Bugünkü yazımızda sizlere arkadaşa doğum günü için atılacak mesajları anlatacağız.

Arkadaşlık, insanların çocukluk çağından yaşlılık çağına kadar devam eder. Arkadaşlar, birbirlerine destek olur ve yanında olur. Arkadaş olmak için birçok şey feda etmeniz ve birçok şey kazanmanız gerekmektedir. Özellikle özel günlerde yani doğum günlerinde arkadaşlarınızı mutlaka aramanız gerekmektedir.

Doğum günleri yılda bir kez gelse de, insanlar için oldukça önemlidir. Doğum gününde insan, etrafındaki insanların onu ne kadar sevdiğini ve düşündüğü anlar. Özellikle sürprizler karşısında adeta mutluluktan havalara uçar. Maalesef istemeden de olsa arkadaşlarımızla aramıza mesafeler girebilir. Bu durum ona yüz yüze doğum günü kutlamak için engel oluştursa da, ona uzun ve güzel bir şekilde doğum günü mesajı yazarak onu sevdiğimizi ve unutmadığımızı belli edebiliriz. Doğum günü mesajı yazarken, uzunluğundan çok duygusallığına dikkat edilmedir. Arkadaşınız mesajı okurken sizleri yanında hissetmelidir.

Arkadaşa Doğum Günü Mesajları 2022

Unutulduğunu sandığın anda gelen doğum günü mesajı Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve Temiz bir ömür dileğiyle. Doğum Günün Kutlu Olsun.

Mutlu olmak için gülmeyi bekleme. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye. Doğum gününde mesaj yazdım sırf sen mutlu ol diye.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğum günün kutlu olsun…

Saatlerdir parlak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yollayabilmek, pırıl bir yasam dileyebilmek için. Doğum günün KUTLU OLSUN!

Hmm… bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım.. dur dur buldum Doğum günün kutlu olsun! Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Bugün belki de çok kişiden doğum günü mesajı alacaksın, ancak şu an okuduğun en farklısı çünkü tümüyle sevgiyle yazılmış bir mesaj. İyi ki varsın…

160 kısa karaktere neler sığdırabilirim diye düşünüyorum ancak aklıma mutlu bir yaş ve sevgi dolu nice yıllar dilemekten başka bir şey gelmiyor. Seni seviyorum.

Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir… Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara.

Tonton bir Nine olduğunda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine daldığında hatırlamak istediğin kadar güzel günler seninle olsun. Doğum günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz sanırım. Nice yaşlara…

Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermiş olduğu huzur ve neşe hayatında güzel bir anı olarak kalsın, yaşadığın her gün birbirini kıskandırsın, sen her zaman benim için özel insansın unutma bunu doğum gününü kutlarım canım.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.

Hayatımın anlamı, ömrümün baharı doğum günün kutlu olsun.Hep birlikte yaşlanalım

Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…

Hayatın bazen bizIere yaptığı süprizIerin en güzeIisin, sen benim mucizemsin, seninIe var oIan her şeyi seviyorum. BeIki doğduğun andan bu zamana kadar yanında değiIdim. Ama sana her şey üzerine söz veriyorum bundan sonra öIünceye kadar her gün ben sana iyi ki doğdun diyeceğim iyi ki doğdun canım

Hayatın bazen bizIere yaptığı süprizIerin en güzeIisin, sen benim mucizemsin, seninIe var oIan her şeyi seviyorum. BeIki doğduğun andan bu zamana kadar yanında değiIdim. Ama sana her şey üzerine söz veriyorum bundan sonra öIünceye kadar her gün ben sana iyi ki doğdun diyeceğim iyi ki doğdun canım

Dakikalar seninle ömre bedel aşksız saniyeler asra bedel doğum günün kutlu olsun hayatım seni seviyorum…

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Doğum günün kutlu olsun!

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.

Duygularının Mutlulukla Kaynaştığı Bu güzel ve özel günde, Bütün Arzularının Hayata geçmesini Dilerim, En Kötü Gününde Böyle olsun Doğum günün Kutlu Olsun.

İçinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse almasın. Gözlerin hep gülsün, mutluluğu sende arasınlar, ama onu öyle bir yere sakla ki gerçekten isteyen bulsun. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim.

Bugün benim herkesten daha iyi tanıyan ve beni sevmeyi seçen insanı kutlamam gerek. Bana olan aşkın ve sabrın için teşekkürler. Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım.

Kardeşlik dünyadaki başka hiçbir duyguya benzemez, ondan kopmak eti tırnaktan ayırmaya benzer… Seninle hiç ayrılmamak ümidiyle canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun…

Canımdan öte canımsın. En sıkıntılı olduğum anlarda ‘Hey ben buradayım asma yüzünü.’ Dercesine yanımda olanımsın. Konuştuğumuz paylaştığımız onca şeyi düşünüyorum da. İyi ki varsın kardeşim.

Bu güzeIIik, bu zekâ, bu akıI, heIe şu anIam doIu gözIerin büyüsü, AIIah bütün güzeIIikIeri bir yerde toplamış. Neyse kendimden çok bahsettim doğum günün kutIu oIsun arkadaşım…

Beni çözen alim olur, seni çözen şair olur. Doğum günü ya bugün güzel dilekler seni bulur.

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun

İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.

Yeni bir yıla başlarken, mumları üflerken, dilek tutarken, bizleri unutma lütfen… Doğum günün mutlu olsun. Hatırlar mısın? Doğduğun günü… Sen ağlarken etrafındaki herkes gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde herkes ağlasın, sen sevinçle gülümse… İyi ki doğdun, nice yıllara…

Hayat insanlara her zaman için fırsatlar verir ya iyi değerlendirmesini bilirsen eğer… Sen bana hayatın en tatlı fırsatlarındansın. Ben pek anlatamam böyle şeyleri. Ama sen bendeki yerini çok iyi biliyorsun. Seni seviyorum. Hem de kocaman. En kocamanından. İyi ki doğdun kardeşim.

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