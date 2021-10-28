Artık Herkes Instagram Story’de Bağlantı Paylaşabilecek!

Instagram, Hikayeler’deki bağlantı paylaşma özelliğini tüm kullanıcılarına genişlettiğini duyurdu. Şirket, bu özelliği Haziran ayında test etmeye başladı ve Ağustos ayının sonlarında; yukarı kaydırma bağlantılarını onunla değiştirdi.

Fakat bu yalnızca mavi tikli veya 10.000’den fazla takipçisi olan hesaplarda mevcuttu. Fakat bağlantı çıkartmaları, her şeyden bağımsız olarak; daha fazla kullanıcının harici URL’leri paylaşmasına olanak tanıyacak.

Ek olarak, Bağlantı çıkartmaları, herhangi bir etkileşime izin vermeyen hızlıca kaydırılan bağlantı Hikayelerinin aksine; görüntüleyenlerin buna yanıt vermesine ve hesapla etkileşime girmesine de; olanak tanıyor.

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Peki Instagram Hikayelerine Nasıl Link Eklenir?

-Genelde yaptığınız gibi içeriğinizi hikayeler kısmına yükleyin.

-Üst gezinme çubuğundan çıkartma aracını seçin.

-İstediğiniz URL’yi eklemek için “Bağlantı” etiketine dokunun ve “Bitti”ye dokunun.

-Şimdi Bağlantı çıkartmasını tıpkı diğer çıkartmalar gibi hikayenize yerleştirin ve renk seçeneklerini görmek için üzerine dokunun.

-Çıkartmanın konumu ve renkleri ile işiniz bittiğinde, gönderin.

Instagram, çıkartma özelleştirmelerine izin vermenin daha fazla yolu üzerinde çalıştığını söylüyor. Ayrıca, web sayfasını açmak için Öykü’de yukarı kaydırdığınız bağlantı özelliğinden farklı olarak, URL’yi ziyaret etmek için Bağlantı etiketine dokunmanız gerektiğini unutmayın.

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