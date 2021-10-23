Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme Nasıl Yapılır

Instagram hem uygulamasında hem de web sitesinde, takip edipr etmemeniz farketmeksizin Instagram profil resmi büyütme yapmanıza izin vermiyor. Ve bazen bu durum oldukça can sıkıcı olabiliyor, örneğin, Instagram’da aynı ada ve aynı kullanıcı adlarına sahip birkaç kişi tanıyorsunuz, bu da hesap gizliyse onları ayırt etmenin zor olduğu anlamına geliyor.

Çoğu kullanıcı akıllı telefonlarında Instagram’ı aktif olarak kullanıyor ve bir profil resmiyle karşılaştığınız zaman bu resmin bir daire içinde tıklanamayan veya yakınlaştırılamayan 50*50 piksellik küçük bir resim olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda instagram profil resmi büyütme işlemini yapamıyoruz. Ancak resim yine de tam çözünürlükte yükleniyor ve Instagram’ın API, görüntüyü basit bir komutla almak için kullanılabiliyor.

Endişelenmeyin, bunu bizim için yapan çok sayıda uygulama olduğu için kodla uğraşmıyoruz. Bu yöntem ile instagram foto büyütme yani instagram pp büyütme işlemini yapabiliyoruz. Android, iOS ve Web’de profil resimlerine bakmak için kullanabileceğiniz üç temel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler insta pp büyütme için diğer bir deyişle instagram profil resmi görme işlemi için kullanılır. Instagram profil resmi görme, instagram profil büyütme, instagram profil fotoğrafı büyütme işlemlerini kolayca yapabilmek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Instargram Profil Fotoğrafı Büyütme

Instagram profil resmi büyütme ilk bakışta karmaşık ya da imkansız bir durum gibi gözükse de doğru metotlar uygulandıktan sonra kolayca profil büyütme instagram işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnstagram foto büyütme yani instagram pp büyütme işlemini yapmak istiyorsunuz aşağıda size vereceğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz;

Bilgisayar ile WEB’te Instagram Profil Resmi Büyütme

Instagram mobil cihazlar için tasarlanmış olmasına rağmen yine de bilgisayarınızdan herhangi bir web tarayıcısından erişim sağlayabilirsiniz. Bir hesabın profil resmine bakmak ve instagram profil fotoğrafı büyütme yapmak isterseniz, kesinlikle burada da yapabilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için Instagram API’sini kullanarak bir HD görüntü alabilen instadp.com web sitesini kullanacağız . Bu Web sitesi hem web’de hem de mobilde çalışıyor ki bu harika.

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Instagram’da bir kullanıcının profil resmini aramak için bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında instadp.com’a gidin. Web sitesi yüklendikten sonra Instagram kullanıcı adlarını girin ve enter tuşuna basın, ardından site ilgili tüm kullanıcı hesaplarını çekecektir. İstediğiniz profile tıklayın ve Profil resmini yüksek çözünürlükte görün.

InstaProfile ile Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme

Bu uygulama hem IOS hem de Android cihazlarınız için uygulama marketlerinden kolayca indirip kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Oldukça kolay bir kullanıma sahiptir. Uygulama kullanabileceğiniz çok fazla seçenek barındırmaz ve oldukça basit bir ara yüze sahiptir. Direk olarak kullanıcı adını yazabileceğiniz ve profil resimlerini görüntüleyebileceğiniz bir alanı içerisinde bulundurmaktadır. İnstagram profil resmi büyüme yapmak için istenilen alana kullanıcı adını girin ve devam edin.

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Girdiğiniz kullanıcı adına benzemekte olan bütün olası sonuçlar karşınıza çıkacaktır. Bu işlemlerden sonra artık HD olarak aradığınız profil resmini görebilir ve kim olduklarını açıkça görebilirsiniz. İstemeniz durumunda da indirme seçeneğine tıklayarak bu profil resmini cihazınıza indirebilirsiniz. Bir profil resmi için arama yaptıktan sonra, uygulama içerisinde kolay bir şekilde silebileceğiniz bir arama geçmişi bulunmaktadır. Geçmişi temizlemek için de ekranın altında bulunan Tümünü Sil butonuna dokunmanız yeterlidir.

Qeek ile Instagram Profil Resmi Büyütme

Qeek, Instagram resmini Andriod ve iOS’ta büyütmek için kullanılan benzer bir başka uygulamadır. Aynı Instaprofile de olduğu gibi bir mantıkla çalışır ve kullanıcı adına göre bir profile giderek yüksek çözünürlüğe sahip bir profil resmi alabilirsiniz. Bu uygulamayı Google Play Store veya App Store’dan Android veya iOS cihazınıza yükleyin. Uygulamayı açın ve ardından üstteki yazı kutusuna kullanıcı adını yazın. Uygulama profili yükleyecektir ve Profil Resmini görüntüleyebilmek için de Tam Ekran düğmesine dokunabilirsiniz. Profil Resimlerini HD olarak görüntüleyebilmek için bir kereye mahsus 1,99$’lık uygulama içi satın alma işlemini yapmanız gerekmektedir.

Instagram Fotoğraf Büyütme

Instagram fotoğraf büyütme işlemi sizi takip etmiş tanımadığınız ya da kim olduğunu kesin olarak anlayamadığınız kişileri anlayabilmeniz için kullanabileceğiniz oldukça elverişli bir sistemdir. İnstagram profil fotoğrafı büyütme işlemini yukarıda anlattığımız yöntem ve uygulamalar sayesinde basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu iş için özellikle oluşturulmuş ve kullanılan bu uygulamalar hem IOS hem de Android cihazlarınıza yükleyebileceğiniz, kullanımı oldukça basit olan uygulamalardır.

Instagram Fotoğraf Görme

Instagram fotoğraf görme, rastgele bir şekilde sizi takip etmeye başlayabilecek yabancıların profil resimlerini görmenin bir yoludur. Herhangi bir yöntemden haberiniz yoksa ve tanımadığınız biri tarafından eklendiyseniz, o kişinin hesabı için instagram pp büyütme yapmanız imkansız bir durumdur. Bu yüzden bir yöntem kullanmanız gerekir. Size anlatmış olduğumuz üç yöntemi ve uygulamaları kullanarak hepsinden aynı sonucu elde edebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kişinin küçük olarak gözükmekte olan profil resmini büyük boyutlarda ve yüksek çözünürlüklerde görebilirsiniz. Oldukça basit olan bu yöntemleri sizlere anlattığımız şekilde uygulayabilirsiniz.