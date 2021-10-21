Instagram Yeni Özelliği Olan ‘Seninki’yi Test Etmeye Başladı!

Instagram, kullanıcıların etkileşimini artıracak bir özellik geliştiriyor. Seninki ismiyle ön plana çıkan bu özellik, etkileşimleri çok ileri seviyeye getirecek ve güçlü bir yaklaşım ile ilerleyecek. Türkiye üzerinde bazı kullanıcılar tarafından deneyimlenen bu özellik, özellikle pek çok kişinin aynı görsel üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak. Genellikle hikaye atarken kullanabileceğiniz bu özellik farklı konulara da odaklanıyor. Instagram hikayelerinin etiket bölümüne eklenen bu yeni özellik, kullanıcıların hikaye zincirleri oluşturmalarını sağlıyor. Bir konuyla ilgili hikayesini paylaşan kullanıcının Seninki etiketi eklemesi durumunda kullanılabilir olan özellik, ana paylaşıma takipçilerin kendi hikayelerini eklemelerini sağlıyor. Özelliğin dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Instagram ‘Seninki’ nedir?

Kısıtlı bir kullanıcı ile testi gerçekleştirilen Seninki uygulaması, özellikle sticker eklerken kullanılacak. Bir çeşit hikaye zinciri oluşturacak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar çok daha hızlı bir ilerleme sağlanacak. Seninki etiketini kullanarak sizler de ekleme yapabilecek ve konuya dair en azından fikrinizi bir story ile ilerletebileceksiniz. Diğer kullanıcılar da bu halkayı büyütecekler. Üstelik aynı etiket altında paylaşım yapan kullanıcılar, birbirlerinin hikayelerini de görebilecekler.

Instagram’ın Seninki isimli yeni özelliğinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği de şimdilik bilinmiyor. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi, bu özelliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı bile şimdilik belli değil. Eğer bu özelliği test etme imkanı yakaladıysanız, Seninki’nin nasıl bir deneyim sunduğunu bizlerle paylaşabilirsiniz.

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