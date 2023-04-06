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Artık Telefonunuz Kapalıyken Bile Cihazınızı Bulabileceksiniz!

Bu özelliğe göre Google tüm Android cihazlardan oluşan devasa bir ağ oluşturacak. Bu ağ muhtemelen kayıp cihazınızın Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanmasına ve konumunu iletmesine yardımcı olacak.

Ayşen Sıla

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Apple‘ın Google’dan daha iyi yaptığı bazı şeyler var. Birincisi Apple kullanıcıların iPhone’larını kapalı olsalar bile takip etmelerine izin verirken, Google telefonun açık olmasını gerektiriyor. Fakat şirketin Android Cihazımı Bul işlevini geliştirmek için çalıştığı ve yakında kayıp veya çalınan cihazınızı kapalı olsa bile bulmanızı sağlayacağı ortaya çıktı. Yani bu kısımda işler değişiyor.

Yeni raporlar, Google’ın, Apple’ın Find My uygulamasının yaptığına benzer şekilde, cihazınızı kapalıyken bulmanızı sağlayacak bir Cihazımı Bul özelliği üzerinde çalıştığına dair kanıt buldu. Rapor, Google telefonlarında Pixel Power-off Finder olarak adlandırılacağını belirtiyor.

Görünüşe göre Google, bu özelliği uygulamak için isteğe bağlı destek veya UWB ve Google’ın kendi etiket kod adı “grogu” da dahil olmak üzere tüm Android cihazlardan oluşan devasa bir ağ oluşturacak. Bu ağ muhtemelen kayıp cihazınızın Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanmasına ve konumunu iletmesine yardımcı olacak.

Wojciechowski’ye göre kod, “hardware.google.bluetooth.power_off_finder” adlı yeni bir Donanım Soyutlama Katmanı (HAL) tanımını ortaya koyuyor. Bu tanım, cihazın Bluetooth çipine gönderilen ve telefon kapalı olsa bile aktif kalmasına izin veren önceden hesaplanmış Parmak Ağı anahtarlarını içerecek.

Bununla birlikte, Bluetooth çipini her zaman etkin tutmak için donanım desteği gerektirdiğinden, yalnızca yakında çıkacak olan Pixel 8 telefonları bu yeni özelliği destekleyebilecek gibi görünüyor. Mevcut Pixel 7 akıllı telefonların bu tür bir teknolojiyi taşıyıp taşımadığı belli değil.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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