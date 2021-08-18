Asus Bu Yıl Telefon İşine Odaklanmak İstiyor!

Sadece birkaç gün önce Asus, en yeni oyun akıllı telefonları ROG Phone 5s ve ROG Phone 5s Pro’yu kendi iç pazarı Çin’de piyasaya sürdü. Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G işlemci tarafından desteklenen telefonlar, üst düzey pazarı hedefliyordu.

Yeni piyasaya sürülen akıllı telefonlar, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Asus ROG Phone 5 serisine eklendi. Raporlara göre Asus, bu yılın ilk yarısında Tayvan’ın oyun akıllı telefon segmentinde yaklaşık yüzde 90 pazar payına sahipti.

Piyasadaki en yeni yonga seti ile desteklenen güncellenmiş ROG Phone 5s serisi ile Asus, en üst düzey özellikleri sunduğundan emin olmaya ve pazardaki liderliğini geliştirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Şirket, ROG Phone 5 serisinin yanı sıra yeni duyurulan ROG Phone 5s serisinin Anakara Çin’de piyasaya sürüleceğini onayladı. Daha fazla bölgeye genişleme, Tayvan merkezli şirketin oyun akıllı telefonlarından daha fazla birim satmasına olanak sağlayacak.

Şirketin tahminlerine göre, bu yıl 2020 yılında akıllı telefonların yaklaşık 500.000 adet satmayı başardı ve bu yıl, şirket, 1 milyon adede 800.000 satmayı hedefliyor ve şu anda marka için oldukça ulaşılabilir görünüyor.