ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition Satışa Sunuldu

Günümüzün en çok dikkat edilen ve en çok önem verilen bilgisayar parçaları ekran kartlarıdır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni ekran kartı piyasaya çıkıyor. ASUS, bu ekran kartlarını geliştirme konusunda gayet başarılı bir iş çıkartıyor. ASUS, yeni ürünü GeForce RTX 3070 ekran kartını Noctua ile beraber geliştirdi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile oyun tutkunlarına hitap eden ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, Türkiye piyasasında satışa sunuldu. Özellikle çok sessiz bir şekilde çalışan RTX 3070 Noctua Edition, uzun süren çalışmaların bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. ASUS ve Noctua belirli bir zaman önce güçlerini birleştirerek bir ekran kartı tasarlamayı planlamıştı.

Bilindiği üzere Noctua, birçok PC sistemi toplayan kişiler tarafından biliniyor. Özellikle soğutucu fanlarla özel sistem hazırlayan Noctua, CPU için de özel soğutuculara yer veriyor. Ayrıca Noctua, sistemindeki hemen hemen her boşluğa bir fan eklemeyi biliyor. Özellikle bu eklenen fanlar minimum gürültü seviyesinde çalışıyor.

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition’un Özellikle Neler?

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, sahip olduğu iki adet Noctua NF-A12x25 fan ile havayı 2,3 yuva yer kaplayan devasa soğutma bloğu ile geliyor. Yeni ürün ASUS’un ar-ge ekipleri tarafından aylardır çalışılıyor. Birde bu çalışmalara Noctua ekipleri katıldığında ortaya böyle muazzam bir ürün çıkıyor.

İki ekip sıkı bir çalışmanın ardından ısı borusu üzerindeki NF-A12x25’in konumuna göre optimize etti. İki adet 120 mm fana yer açarken gürültü seviyesini ve akustik etkiyi düşük tutmak ve yüksek soğutma performansını korumak için kartın toplam hacmi 4,3 yuva yer kaplayacak şekilde genişletildi.

ASUS Kurumsal Başkan Yardımcısı Kent Chien; “Soğutma konusundaki geniş ar-ge deneyimimizi kullanarak teknoloji harikası NF-A12x25 fanların performans karakteristiklerine uygun yeni bir GPU soğutma bloğu tasarladık.” söylemlerini kullandı.

ASUS ve Noctua’nın beraber çıkardığı ekran kartı, piyasada desibel başına en iyi termal performansı sunan ekran kartlarından biri ortaya çıktı. TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition gibi etkileyici bir kartla bile kıyaslandığında, Noctua Edition aynı güç sınırı, ortam sıcaklığı ve termal bağlantı sıcaklığında 10 dB daha düşük ses çıkarıyor. Eğer sizlerde PC üzerinde çalışırken gürültü konusunda rahatsız oluyorsanız, kesinlikle bu yeni ekran kartını denemelisiniz.

ASUS’un ekran kartları zaten piyasada her zaman en üst seviye ekran kartları olarak karşımıza çıkıyor. Birde Noctua ekipleri ile birleşince ortaya hem yüksek performans hem de düşük ses seviyesi çıkıyor. Bu durumda birçok kullanıcının tercih ettiği bir durum. Ayrıca bilindiği üzere Noctua ekipleri her zaman estetik konusunda ön plana çıkan tasarımlar gerçekleştiriyor. İki adet NF-A12x25 model fan için özel hazırlanan kahverengi koruma parçası, fanların göz alıcı renklerini tamamlıyor ve kablo bağı gerektirmeden güvenli montaj imkanı veriyor.

GeForce RTX 3070 Noctua Edition, muazzam bir soğutma bloğunun yanı sıra iki modlu BIOS anahtarı hem sessiz hem de performans deneyimi sunan Sessiz mod açık bir şekilde kullanıcılar ile buluşuyor. 144 saat süren testlere göre, uzun sürede yüksek performans sağlıyor.

Gelişmiş Teknolojiye Sahip NF-A12x25 Fanlar

Noctua’nın yeni NF-A12x25 fanlarında birçok teknoloji kullanıldı. Noctua’ya ait Sterrox adlı sıvı kristal polimerden üretilen rotor son derece düşük bir termal genleşme katsayısına sahip. Bu sayede fan kanatları dış çerçeveden yalnızca 0,5 mm mesafede durabiliyor. Bu son derece dar aralık sayesinde NF-A12x25, kanat uçları ve dış çerçeve arasından hava sızıntısını azaltarak geri tepme basıncına karşı daha verimli çalışıyor.

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3070 Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1845 MHz Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1755 MHz Oyun modu artırılmış hızı: 1815 MHz Oyun modu artırılmış hızı: 1725 MHz 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 PCle 4.0 arayüzü PCle 4.0 arayüzü 2 x yerleşik HDMI 2.1 2 x yerleşik HDMI 2.1 3 X YERLEŞİK DisplayPort 1.4a 3 X YERLEŞİK DisplayPort 1.4a

Ayrıca yeni teknoloji ile beraber fanların gürültü seviyesi minimum orana sabitlendi. Bu durum hem kullanıcı için hem de cihaz performansı için ideal bir durum. Özellikle yumuşak silikondan yapılan titreşim önleyiciler, oluşan titreşimin dışarıya yansıma oranının en aza indiriyor. Noctua’nın ürettiği NF-A12x25 piyasadaki en iyi fan seçildi. Ayrıca birçok teknoloji devi tarafından sayısız ödül aldı.

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