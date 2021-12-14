Asus ProArt StudioBook 16 ve VivoBook Pro Serisi Laptoplarını Tanıttı!

Asus, yeni dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Yeni tanıtılan ürünler, en yeni VivoBook Pro serisi dizüstü bilgisayarları ve hatta yaratıcıları hedefleyen yeni bir ProArt StudioBook 16‘yı da içeriyor.

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ProArt StudioBook 16

ProArt StudioBook 16, yeni dizüstü bilgisayar lansmanlarına öncülük etmek üzere ayarlanmış üst düzey bir cihaz. 4K çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına sahip 16 inç OLED ekranla geliyor.

Ekran ayrıca HDR’yi de destekliyor ve PANTONE; Calman Verified sertifikası ve VESA Display HDR 500 True Black sertifikası ile geliyor. Ekran ayrıca yüzde 100 DCI P3 renk gamını da destekliyor. Yeni içerik oluşturucu odaklı dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ve AMD Ryzen 5000 serisi işlemci gibi güçlü özelliklere sahip.

Bu özellikler dizüstü bilgisayarı oldukça yetenekli kılıyor ve Adobe Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic ve After Effects aracılığıyla fotoğraf ve video düzenleme gibi yoğun görevlere izin veriyor.

İçerik oluşturucu deneyimini geliştirmek için şirket, sezgisel ayarlamalar için yeni bir Asus Kadranı bile ekledi. Diğer özellikler arasında 64 GB’a kadar 3200 MHz DDR4 RAM ile birlikte; dört PCIe 3.0 ve PCIe 4.0 SSD desteğini içeriyor. Bağlantı noktaları için USB 3.2 Gen 2 Tip C bağlantı noktaları; HDMI 2.1 ve bir SSD Express 7.0 kart yuvası vaat ediyor. Cihazın fiyatı 2,240 dolar.

VivoBook Pro 14X ve 16X

ProArt StudioBook’un ardından şirket, yeni VivoBook Pro 14X ve Pro 16X’i de piyasaya sürdü. Bu dizüstü bilgisayarlar bir OLED ekrana sahip ve Ryzen 5000H serisiişlemciler tarafından destekleniyor. Bununla birlikte, alıcılar bir NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafik kartıyla eşleşmiş Intel Core i7 CPU‘ları da tercih edebiliyor.

Yeni Pro 14X ve 16X modelleri, kullanıcılara yaratıcı projelerinde yardımcı olacak; sezgisel bir DialPad kontrol aracı da var. 96Whr pil takımı, çift fanlı soğutma sistemi ile çalışıyor. Ve siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. 14X’in fiyatı 1,250 dolar ce 16X’in fiyatı ise 1,650 dolar fiyat etiketine sahip.

VivoBook Pro 14 ve 15

Asus, VivoBook Pro 14 ve Pro 15 dizüstü bilgisayar da dahil olmak üzere; başka bir VivoBook Pro dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Bu modeller sırasıyla NanoEdge 2.8K ve FHD ekranlı; hem 14 inç hem de 15 inç form faktöründe OLED panellere sahip.

Alıcılar, Ryzen 5000H serisini veya bir RTX 3050 GPU ile eşleşmiş; Intel Core i7 işlemciyi tercih edebiliyor. Depolama için şirket, dizüstü bilgisayarları 16GB 3200MHz DDR4 RAM ve 512GB SSD ile sunuyor. Her iki dizüstü bilgisayar da 63 Whr pil ile çalışıyor; çift fanlı soğutma sistemine sahip, WiFi 6’yı destekliyor ve Harman Kardon sertifikalı ses vaat ediyor. Pro 14’ün fiyatı 950 dolar; Pro 15 ise 1,380 dolar fiyat etiketine sahip.

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