Asus Katlanabilir Ekranlı Bilgisayarının Tanıtım Tarihini Açıkladı!

Katlanabilir ekranlar gün geçtikçe gelişmekte Büyük şirketlerde gelişen bu duruma ayak uydurmaya çaba göstermekte. Bu markalardan bir tanesi de Asus oldu. Şirket CES 2022’de tanıttığı Zenbook 17 Fold OLED modelinin tanıtım tarihini sonunda açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklayama göre katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar 31 Ağustos tarihinde Türkiye’de saat 15:00’da tanıtıma sunulacak.

Zenbook 17 Fold OLED 17 inçlik ekrana sahip olacak, katlandığında ise 12,5 inçlik bir boyuta sahip oluyor. Ekran ve klavye bakımından oldukça kaliteli bir görünüşe sahip.

Ekran dışında teknik özelliklere bakacak olursak, Zenbook 17 Fold OLED’in Intel Core i7-1250U işlemci ile, 16 GB RAM, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ve WiFi 6E ile birlikte kullanıma sunulacak. Ayrıca harici bir klavyede bulunacak.

Şirketler Asus2un bu adımına karşı katlanabilir ekranlı bilgisayarlar için çalışmaların başlattığını bilgiler arasında. Bu şirketler arasında Apple 20 inçlik ve 4K çözünürlüğe sahip katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar üstünde çalıştığını bilgiler arasında. Fakat Apple 2026 yılını işaret etti.

Asus çıkardığı yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar için henüz bir fiyat açıklamasında bulunmadı fakat ucuz bir ürün olmayacak gibi duruyor.

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