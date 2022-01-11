ASUS OLED Ekrana Sahip 2 Yeni Zenbook’u Duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2022 fuarında bir çok yeni teknolojik ürün tanıtıldı. Özellikle tanıtılan cihazlar arasında ASUS, OLED ekrana sahip 2 modeli ile dikkatlerini üzerine çekti. ASUS, Zenbook serisi ile bilgisayar dünyasına dev bir adım atmış oldu.

Özellikle 12. Nesil Intel işlemciye sahip Zenbook 14X OLED UX5400 ve UX5401, kullanıcılarına muhteşem bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca ekran tipi ve özellikleri gereği konfor olarak son derece rahatlık sağlıyor. Dünyanın teknoloji devlerinden birisi olan ASUS, özellikle içerik üreticileri için tasarladığı Zenbook serisini, premium modelini CES 2022 etkinliklerinde tanıttı. Özellikle son teknoloji OLED ekrana sahip olan Zenbook serisi, kullanım süresi boyunca kullanıcılarına gerçeklik hissiyatı veriyor.

Dünyanın ilk 14 İnç OLED HDR ekrana sahip Zenbook serisinin iki yeni modeli de 16:10 en boy oranı, 4K çözünürlük, 0,2 ms tepki süresi ile sınırları zorlamışa benziyor. Sinema sınıfı %100 DCI-P3 ve %133 sRGB aralığının tamamını karşılayan, PANTONE® onaylı geniş renk gamı ve 1,000,000:1 kontrast oranıyla oldukça iddialı.

LCD’ye kıyasla 1,6 kat renk hacmine sahip olan OLED paneller, 1,07

milyara kadar renk barındırıyor ve yüksek kontrastları sayesinde en düşük

parlaklıkta bile geniş renk gamını koruyor. Genel olarak ekranlarda ayrıntılar artığı zaman kalite bozulurken, OLED ekranlarda görüntü kalitesi sabit kalıyor.

Zenbook serisinin iki yeni modelinde de sizleri birçok avantaj bekliyor. İster oyun oynayın, isterseniz işlerinize odaklanın bu yeni ASUS’lar son teknolojiye sahip. Özellikle ekranlar arası paylaşım sırasında GlideX teknolojisi sizlere hem konfor hem de kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca Screen Mirror özelliği sayesinde telefonunuzda bulunan ekranı dizüstü bilgisayarınıza taşımanız mümkün hale geliyor. Ayrıca hoparlör konusunda kendisini geliştiren ASUS, Dolby Atmos stereo sistemini kullanıyor. Özellikle gürültü engelleme seçeneği ile beraber iş toplantılarında arka planda var olan seslerin karşı tarafa yansımasını engelliyor.

Asus Zenbook 14X OLED UX5400

ASUS Zenbook serisinin 180 derece yatırma seçeneği ve göz sağlığı için geliştirdiği teknoloji ile kullanıcı deneyimini maksimum seviyeye çıkarıyor. Ayrıca Intel 12. Nesil işlemcinin yanı sıra, 16 GB RAM ve Intel Iris Xe ile beraber çoklu görevleri üstlenirken hiç bir sorun ile karşılaşmıyor. Ayrıca sahip olduğu WiFi 6E8 ile beraber yaşanan tüm gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Bilindiği üzere ASUS, yeni modellerinde soğutma sistemine çok dikkat ediyor. Bu iki yeni modelle beraber soğutma teknolojisi son seviyeye ulaşmış durumda.

Asus Zenbook 14X OLED UX5401

Özellikle çok fazla hareket eden bir bireyseniz, UX5401 tam sizlere göre bir cihaz. Yüksek çözünürlük ve üstün bir performans sunan UX5401 modeli, tam oyunculara göre bir cihaz. 32 GB RAM ile dikkat çeken bu model, muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca Intel WiFi 6E9 ile beraber hiçbir kopma ve bağlantı sorunu yaşamıyorsunuz. Intel 12. Nesil işlemciyle beraber sizlere muazzam bir deneyim sunuyor. 15.9 mm ve 1.4 kg ölçüleri ile beraber gayet şık bir görünüme sahip olan UX5401, kullanıcılarına parmak izi özelliği ile donatılmış.

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