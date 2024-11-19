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Asus oyuncu telefonu ROG Phone 9 performansı dudak uçuklattı. Yeni tanıtılan oyun odaklı cihaz özellikleri ile dikkatleri üzerine çekerken performansı ile de oldukça şaşırttı. Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu’nun performans testinde cihaz 3.121.390 puan aldı. Mobil oyun severlerin en çok tercih ettiği telefon markalarından biri olan Asus’un yeni telefonu hakkında merak edilenler içerikte…

Asus Oyuncu Telefonu ROG Phone 9 Performansı Dudak Uçuklattı!

Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 9 ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’den gücünü alan ROG Phone 9, AnTuTu performans testinden 3.121.390 puan alarak müthiş bir rekor kırdı. Kıyaslama yapabilmek adına performans alanında AnTuTu’nun bir önceki birincisinin 2.926.664 puan ile OnePlus 13 olduğunu söyleyebiliriz.

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Rekor bir puan ile birincilik koltuğuna oturan ROG Phone 9; CPU testinden 661.243, GPU testinden 1.256.559 puan, bellek testinden 672.974 ve UX testinden de 530.614 puan aldı. Sunduğu yüksek performans ile oyun telefonları arasında pozitif ayrışan cihazın özelliklerine değinmek gerekirse 24 GB’lık RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Android 15 ile gelen Asus oyun odaklı telefon 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip. 185 Hz tazeleme hızı sunan cihaz FHD+ çözünürlükle gelmekte. Rog Phone 9, 227 gram ağırlığında ve 163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlara sahip. Batarya kısmında ise 5800 mAh’lik bir pil bulunuyor. 65 W’lık kablolu şarj desteği bulunan cihazın 15 W’lık de kablosuz şarj desteği mevcut.

Rog Phone 9 Fiyatı Ne Kadar?

32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunan Asus ROG Phone 9; 50 MP’lik bir ana kamera, 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 5 MP’lik de makro kameraya sahip. Storm White ve Phantom Black olacak şekilde iki renk seçeneğiyle gelecek olan Asus oyun telefonu, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip. Tam şarj ile yaklaşık 4,5 saatlik bir oyun deneyimi sunan Asus ROG Phone 9 fiyatı ne kadar sorusunun cevabına gelirsek de 1000 dolar seviyelerinden başladığını söyleyebiliriz.