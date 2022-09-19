Asus ROG Phone 6D, Dimensity 9000+ ile piyasaya çıkıyor

Haftalarca süren etkinliklerden sonra, Asus nihayet ROG Phone 6D ve 6D Ultimate‘ı tanıttı. Bu akıllı telefonlar Dimensity yonga seti ile geliyor ve ROG Phone 6 ve 6 Pro‘nun muadilleri. Asus, Mediatek yonga setinden en son performansı almak için kendi yüksek standartlarında bile devrim yaratan bir soğutma sistemi tasarladı.

Hem 6D hem de 6D Ultimate, MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinde çalışır. Standart 6D ve Ultimate versiyonu arasındaki farklardan biri, kullanılabilir bellektir. Ultimate, 16GB/512GB’a kadar çıkarken, standart sürüm 16GB/256GB’a kadar çıkıyor.

İki akıllı telefon, 10 bit renk derinliği, 165Hz yenileme hızı ve HDR10+ özelliklerine sahip 6.78 inç OLED paneli paylaşıyor – aynı zamanda orijinal ROG Phone 6 serisiyle aynı.

Kamera bölümü değişmeden kalıyor – ana ünitede 1.0µm piksel ve f/1.9 lensli 50MP 1/1.56″ sensör, 13 MP f/2.2, ultra geniş açılı kamera ve 5MP makro kamera ile birleştirildi. Selfie kamerası 12MP sensöre sahip.

Pil kapasitesi de aynı – USB Güç Dağıtımı üzerinden 65W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh.

Tasarım da büyük ölçüde değişmedi. 6D Ultimate sürümü, arkada bir ROG Vision renkli PMOLED ekrana sahipken, standart, RGB LED aydınlatmalı bir ROG logosuna yerleşiyor.

ROG Phone 6 ve 6 Pro‘nun aksesuarları bile yeni 6D ve 6D Ultimate ile uyumludur.

Bununla birlikte, ROG Phone 6D Ultimate, arka tarafında benzersiz bir AeroActive Portal ile birlikte gelir. AeroActive Portal, motorlu bir menteşe ile telefonun dahili soğutma bileşenlerine doğrudan bir yol sağlar. Düzeneği kaldırır ve AeroActive Cooler 6 bağlandığında otomatik olarak bir hava yolu açar. Bu, fanın ısıyı çok daha verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayarak benzeri görülmemiş sürekli performansa yol açar.

Asus, ROG Phone 6D ikilisini yalnızca tek bir Uzay Grisi renginde sunuyor. Normal 6D İngiltere’de 799 £ ‘dan başlarken, Ultimate modeli için en az 1.199 £ ödemeniz gerekiyor. (AeroActive Cooler 6 eki ile birlikte geliyor ve bu da yaklaşık 89 € ‘ya mal oluyor.) Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ya da satılıp satılmayacağı henüz net değil.