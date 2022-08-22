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Asus ROG Phone 6D, Yakında Satışa Çıkacak

Akıllı telefon Samsung Display tarafından sağlanan 165Hz düz ekranla gelecek. 50MP Sony IMX766 ana kameraya sahip olacak ve 65W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 6.000mAh pil desteği taşıyacak.

Ayşen Sıla

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Asus yakında yeni bir akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyır. Sertifikalara ve güvenilir bir kaynapa göre, bu yeni telefon ROG markası altında piyasaya çıkacak. ROG Phone 6‘nın yeni bir çeşidi olduğu söyleniyor.

Bugün erken saatlerde, ASUS_AI2203_A ve ASUS_AI2203_B model numaralarına sahip iki Asus akıllı telefonu 3C sertifika sitesinde görüldü. Popüler bir kaynak, bu model numaralarının henüz piyasaya çıkmamış Asus ROG Phone 6D‘ye ait olduğunu söylüyor.

Telefon ayrıca Asus’un resmi web sitesinin RoHS sertifika sayfasında da görüldü. Liste, cihazın resmi pazarlama adını doğruluyor.

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Kaynağımıza göre, yakında çıkacak olan ROG Phone 6D, bir MediaTek Dimensity 9000 Plus işlemciye sahip olacak. Bu, telefonda kullanılan D’nin ‘Boyut’ anlamına geldiğini gösteriyor.

Ayrıca, akıllı telefon Samsung Display tarafından sağlanan 165Hz düz ekranla gelecek. 50MP Sony IMX766 ana kameraya sahip olacak ve 65W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 6.000mAh pil desteği taşıyacak.

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KaynakSmsk

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