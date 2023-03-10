ASUS ROG Phone 7D, Geekbench’te Görüntülendi!

Asus‘un yakında ROG Phone 7‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Seri muhtemelen ROG Phone 7, 7D ve 7 Ultimate‘tan oluşacak. Artık ROG Phone 7D, Geekbench veritabanında yerini aldı. Cihazın temel özelliklerini gösteriyor. Bu modelin, geçen yılki ROG Phone 6D’nin üst modeli olarak gelmesi bekleniyor.

Kıyaslama platformuna göre ASUS ROG Phone 7D, AI_2205D model numarasıyla listelendi. Liste, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2‘ye işlemciye sahip olacağını gösteriyor. İşlemci, üç çekirdeği 2.02GHz‘de, dört çekirdeği 2.80GHz‘de ve bir ana çekirdek 3.19GHz‘de çalışan toplam sekiz çekirdekten oluşuyor.

Akıllı telefon, yerleşik 16 GB RAM ile gelecek ve piyasaya çıktığında daha fazla seçenek vaat edecek. Kıyaslama veri tabanına göre, ROG Phone 7D kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

ASUS ROG Phone 7D, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 2.012 ve 5.697 puan aldı.