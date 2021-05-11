Asus TUF Gaming F15 ve F17 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus bugün, yeni nesil Intel Core 11. nesil işlemcileri ve RTX 30 Serisi GPU’ları birleştiren yeni ROG Zephyrus S17, ROG Zephyrus M16 ve TUF Gaming F15 ve F17 dizüstü bilgisayarları duyurdu. Bu bilgisayarlar yeni kasa ile harika oyun deneyimleri yaratmak için gerekli özellikleri bir araya getiriyor. Konforu artırmak ve uzun süreli performans sağlıyor. Bu yazımızda TUF oyun bilgisayarlarını ele alıyoruz.

Asus TUF Gaming F15 ve F17

Tüm oyuncular tarafından erişilebilen yeni TUF dizüstü bilgisayarlar, yeni 11. Nesil Intel Core H işlemciler, NVIDIA GeForce RTX Dizüstü Bilgisayar 30 Serisi GPU’ların güçlü bir karışımını ve şık, dayanıklı bir tasarım sunuyor. Adaptive-Sync ile donatılmış, akıcı grafikler sunarken performans, çift 83 kanatlı fanlarla geliştirilmiş soğutma ile destekleniyor.

Adaptive-Sync ile donatılmış, akıcı grafikler sunarken performans, çift 83 kanatlı fanlarla geliştirilmiş soğutma ile destekleniyor. TUF Gaming F15, eSporlara uygun görüntüler sunan ve en yaygın olarak kullanılan dijital renk alanı olan sRGB spektrumunun yüzde 100’ünü kapsayan 240 Hz’e kadar bir oyun paneliyle geliyor.

TUF Gaming F17, hızlı oyun için 144 Hz panel kullanıyor ve en iyi yapılandırmalar, yenileme hızını GPU’nun kare hızına uyacak şekilde dinamik olarak değiştirmek için Adaptive–Sync’i destekliyor. Daha az gecikme olmadan daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Çift Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme ile takım tabanlı çok oyunculu sohbet artık daha net. Thunderbolt 4 bağlantısı, çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor ve kullanıcılar 90 Wh’a varan uzun pil ömrüyle yolda veya evde özgürce hareket edebiliyor.

32 GB’a kadar yüksek performanslı DDR4-3200 bellek desteği ve hızlı bir NVMe SSD’nin yardımıyla, kullanıcıların en sevdikleri tüm uygulamaları, oyunları ve programları daha hızlı çalıştırmaları garanti ediliyor. Kullanılabilir M.2 yuvası aracılığıyla ikinci bir depolama eklenebiliyor, çünkü tüm depolama yuvalarına ve bellek yuvalarına, kolay yükseltme tasarımı sayesinde basit bir ortak tornavidayla kolayca erişilebiliyor. Bu da sürücünün altını ayırmaya yardımcı olan bir açılır vida içeriyor. Bilgisayarların fiyatı 1200 eurodan başlıyor.