Asus Vivobook Pro 14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus, Çin’de yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. VivoBook Pro 14, AMD’nin Ryzen 5/7 işlemcileri de dahil olmak üzere hem tasarım hem de donanım olarak çeşitli yükseltmelerle geliyor.

Asus VivoBook Pro 14, ultra ince bir yapıya sahip ve oldukça hafif. 1,35 kg ağırlığında ve yalnızca 17,9 mm kalınlığında, bu da hem günlük kullanımda hem de iş seyahatlerinde tek elle tutulmayı kolaylaştırıyor.

Cihaz, geçen yıl duyurulan AMD’nin oyun merkezli Ryzen 5000H serisi işlemcisinden güç alıyor. Dizüstü bilgisayarın, Ryzen 7 5800H Sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenen en üst modele sahip iki modeli bulunuyor.

Ryzen 7 5800H, sekiz çekirdekli mimariye sahip 7nm’lik bir işlemci ve 16 iş parçacığa sahip. İşlemci frekansı 3.2-4.4GHz arasında değişiyor. İşlemci, 16 GB DDR4 bellek ve 512 GB PCIe SSD sabit sürücü ile eşleştiriliyor. İkinci sürüm, Ryzen 7 sürümü ile benzer bir bellek yapılandırmasına sahip bir Ryzen 5 5600H Sekiz çekirdekli işlemciyi destekliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi VivoBook Pro 14, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 14 inç OLED ekrana sahip. Ekran, 600nit parlaklığı, 1000000: 1’e kadar kontrast oranını, %100 DCI-P3 sinema düzeyinde geniş renk gamını ve 1 milyar rengi destekliyor. Dizüstü bilgisayar, performansı artırmak için tasarlanmış 45W soğutma sistemiyle geliyor.

Fiyat açısından, 16GB RAM, 512GB SSD’ye sahip ASUS VivoBook Pro 14 Ryzen 5 5600H modeli 710 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Öte yandan, Ryzen 7 5800H, 16GB RAM ve 512GB depolama ile VivoBook Pro 14 772 dolar fiyatlandırılıyor.