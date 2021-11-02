Asus VivoWatch 5 Geliyor – İşte Tüm Detaylar

Asus, eski VivoWatch SP‘yi yakında yeni bir modelle güncelleyecek. Bugün, yeni Asus VivoWatch 5, Bluetooth SIG sertifikasında ortaya çıktı. Yani akıllı saat, yakında görücüye çıkacak.

Yeni Bluetooth SIG listesine göre Asus’un yakında çıkacak olan akıllı saati; Asus VivoWatch 5 adını alacak. Cihazın teknik detayları ise henüz gün yüzüne çıkmadı.

Listede yalnızca saatin LTE modeli var gibi görünüyor, ancak bir Wi-Fi modeliyle de gelebilir. Bununla birlikte, VivoWatch 5 LTE, HC-B05L model numarasını taşıyor.

Ne yazık ki, liste Bluetooth desteğini ve adını onaylamaktan başka bir şey göstermiyor.

Resmi bir onay olmamasına rağmen, Asus VivoWatch 5‘in önceki modele benzer dairesel bir kadran ile geleceğine dair söylentiler var. Renkli ekran, GPS desteği ve diğer sağlık odaklı özellikler sunmasını bekliyoruz.

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