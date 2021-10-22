Asus, ROG Phone ve Zenfone serileri için Android 12 sürüm programını duyurdu

Google tarafından yayınlanan Android 12‘nin kararlı yapısıyla, telefon üreticileri cihazları için Android 12 dağıtım programını duyurmaya başladılar ve en son duyuru Asus‘tan geldi.

Tayvanlı teknoloji şirketi, Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, ROG Phone 3, ROG Phone 5 ve 5s için Android 12 güncellemesini onayladı.

Zenfone 8, Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan Android 12 kararlı güncellemesini alan ilk akıllı telefon.

Zenfone 8 Flip ayrıca Aralık ayında kararlı Android 12’yi, ardından ROG Phone 5 ve ROG Phone 5s’i Q1 2022’de, yani Ocak ve Mart ayları arasında herhangi bir zamanda alacak.

ROG Phone 3 ve Zenfone 7 ise 2022’nin ilk yarısında Android 12 ile yükseltilecek ve bu da güncellemenin Ocak ve Haziran ayları arasında herhangi bir zamanda geleceği anlamına geliyor.

Medyaya gönderilen bir basın notunda Asus, kararlı güncellemenin “Android 12’nin resmi sürümünde sunulan büyük işlevsel değişiklikleri miras aldığını” ve aynı zamanda Asus’un pil ve performans yönetimi özelliklerini de içerdiğini söyledi.

Ek olarak, Zenfone serisi için Android 12 kararlı yapısı, “daha kolay gezinme, kolaylaştırılmış kontrol panelleri, daha iyi kontrol için artırılmış görünürlük ve daha fazla özelleştirme seçeneği” sağlayan ZenUI’ye özgü özelliklerle birlikte gelecek.

Asus, Android 12 kararlı sürümünün kullanıma sunulmasıyla ilgili henüz kesin bir tarih vermedi, ancak bu arada Android 12 incelememizi buradan okuyabilirsiniz.