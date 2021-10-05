Android 12 Yayınlandı Fakat Henüz Yükleyemiyorsunuz

Android için büyük bir yıl, yeni Android 12 güncellemesi bir süredir gördüğümüz en büyük revizyon gibi görünüyor ve nihayet bir şekilde piyasaya sürüldü.

Google, Android Açık Kaynak Projesi’ne (AOSP) resmi olarak Android 12’yi ekledi; bu, adından da anlaşılacağı gibi, son kullanıcılardan ziyade geliştiriciler ve cihaz üreticileri tarafından kullanılan Android’in açık kaynaklı bir sürümüdür.

Yani bu, telefonunuza aktarılacak olan Android 12 sürümü değil ve son sürüm henüz gelmiyor. Google önümüzdeki birkaç hafta içinde Pixel telefonlar için söz veriyor. Ardından Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo ve Xiaomi markaları bu yıl içinde bu güncellemeyi alacak.

Google Pixel 6‘nın 19 Ekim’de duyurulacağı ve 28 Ekim’de mağazalara geleceği söylentileriyle, bu tarihlerden biri Android 12’nin Pixel’e geldiği tarih olabilir, ancak bu şimdilik sadece bir spekülasyon.

Her halükarda, diğer şirketlerin cihazlarının yeni Android sürümlerini almak için daha uzun sürmesi normaldir, çünkü yapımcıların kendi cihazları için özelleştirmesi gerekir, ancak tipik olmayan şey, AOSP sürümünün Pixel telefonlarda piyasaya sürülmeden önce gelmesidir. Genellikle iki şey aynı anda olur.

XDA Developers ile konuşan bir Google sözcüsü, bunun “Android 12’de Pixel’e özel ve Pixel’e özel deneyimlerle özel bir sürümde son rötuşları yapmak” olduğunu iddia etti. Bu nedenle, Pixels’deki sürümün AOSP sürümünden biraz farklı olmasını bekleyin.

Android 12’nin Dört Ana Odağı Var

Çeşitli betalar sayesinde, Android 12‘nin sunduğu birçok şeyi zaten biliyoruz, ancak Google, AOSP’nin lansmanını duyururken, bu sürüm için dört temel odak alanını vurguladı. Bu geliştirici odaklı bir sürüm olduğundan şirket, uygulama ve benzerlerini geliştirmek için bu şeylerin önemini vurguladı, ancak bunlar son kullanıcılara da fayda sağlayacak.

İlk olarak, yeniden tasarlanmış widget’lar, tüm uygulamalar için açılış ekranları ve genel olarak daha kişiselleştirilebilir bir arayüz içeren yeni Material You UI var.

Diğer bir odak noktası performanstır ve Google, “çekirdek sistem hizmetleri tarafından kullanılan CPU süresini %22 ve büyük çekirdeklerin kullanımını %15 oranında azalttığını” iddia ediyor. Şirket ayrıca uygulamaların daha hızlı yüklenmesini sağladığını ve makine öğreniminin hızını iyileştirdiğini söylüyor.

Ardından, kullanıcıların uygulamaların kameraya, mikrofona veya konum verilerine ne zaman eriştiğini daha kolay görmelerini sağlayan yeni bir gizlilik panosu da dahil olmak üzere iyileştirmelerle birlikte gizlilik seçenekleri var. Kesin konumunuzu sorsa bile, bir uygulamaya yalnızca yaklaşık konumunuzu verme yeteneği gibi yeni araçlar da var. (Tıpkı iPhone’larda olduğu gibi)

Son olarak Google, daha iyi kullanıcı deneyimi araçlarına odaklandığını vurguluyor. Bu araçlar, uygulamaların yuvarlatılmış ekran köşelerini ve AVIF görüntülerini desteklemesine izin vermek ve diğer şeylerin yanı sıra yeni kamera efektleri ve sensör özelliklerinden yararlanmak gibi şeyler yapar. Dolayısıyla bu araçlar doğrudan geliştiricilere yöneliktir, ancak daha iyi uygulamalara yol açacaktır.