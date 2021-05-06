Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Asus, Zenfone 8 serisini 12 Mayıs’ta tanıtacak ve Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip‘in lansmanından 1 hafta önce teknik özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı.

Asus Zenfone 8 Flip

Zenfone 8 Flip, adından da anlaşılacağı gibi, Zenfone 6, 7 ve 7 Pro’ya benzer bir açılır kamera tasarımına sahip olacak. Kamera modülü, 64MP ana lens, 8MP telefoto ve 12MP makro olmak üzere üç kamera içerecek. Ek olarak, akıllı telefon 8K video kaydını destekleyecek ve arka kameraları özçekimler ve video görüşmeleri için kullanabileceksiniz.

Zenfone 8 Flip, çentik veya deliksiz 6.67 ” FullHD + 90Hz AMOLED ekrana sahip olacak ve muhtemelen altında biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucusu olacak.

Akıllı telefon Snapdragon 888 chipset tarafından desteklenecek ve 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Batarya tarafında ise 30W’a kadar hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelecek.

Zenfone 8 Flip iki renkte gelecek ve 230 gram ağırlığında olacak.

Asus Zenfone 8

Zenfone 8‘in 5.92 ” FullHD + ekrana sahip olacağından serideki ” Mini ” model olması bekleniyor. Ve Flip’in aksine, normal varyantta selfie için ekranın sol üst köşesinde bir delik olacak.

Zenfone 8‘in arka panelinde bir LED flaş ve iki lensten oluşan dikdörtgen bir kamera çıkıntısı olacak – 64MP ana ve 12MP makro. Akıllı telefon ayrıca 8K video kaydedecek.

Kaynak, Zenfone 8‘in donanım tarafında 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888’e sahip olacağını iddia ediyor. Ancak 6GB, 12GB ve 16GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerini de duyduk. Bununla birlikte, 30W’a kadar bir USB-C bağlantı noktası üzerinden hızlı şarj edilen 4.000 mAh pil olacaktır.

Zenfone 8 ayrıca üstte bulunan 3,5 mm kulaklık girişi ile gelecek. Akıllı telefon 170 gram ağırlığında ve iki renk seçeneğine sahip olacak.