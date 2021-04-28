Asus ZenFone 8’in Ekran Tasarımı Ortaya Çıktı!

Asus’un eski ZenFone 7 ve ZenFone 6 serisi kullanıcılara arkada flip-up kamera sistemi aracılığıyla selfie çekme imkanı sunuyordu ve bir ön kamerası yoktu. 12 Mayıs’ta piyasaya çıkacak olan ZenFone 8 serisi aynı ekran tasarımını sunacak mı? Tayvanlı üretici tarafından yayınlanan yeni bir teaser, ZenFone 8’in veya ZenFone 8 serisindeki tüm telefonların delikli bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor.

Yeni teaser’dan bir ekran görüntüsü, ZenFone 8’in ekranının sol üst köşede bir delik bulunduğu ortaya koyuyor. Şimdiye kadar raporlar, ZenFone 8 serisinin Sake, Picasso ve Vodka gibi kod adlarına sahip üç cihazla satışa sunulacağını ortaya çıkardı. Bunlar arasında Picasso modelini çevreleyen raporlar, ürünün ZenFone 8 adıyla piyasaya çıkabileceğini öne sürüyor.

Söylentilere göre Picasso modeli 6.67 inç FHD + OLED paneli ile donatılmış olacak, Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM Android 11 işletim sistemi ve Pixelworks görsel işlemci I6. 24 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir. Arka kamera kurulumu 64 megapiksellik bir Sony IMX686 ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto lens içerebilir.

Sake modeli, ZenFone 8 Mini adıyla satışa sunulabilir. Telefonun 5.92 inçlik FHD + 120Hz OLED ekran, Snapdragon 888,16 GB RAM, Android 11 işletim sistemi, 64 megapiksel Sony IMX66 kamera ve yeni bir Sony IMX663 kamera gibi özelliklerle satışa sunulması bekleniyor.