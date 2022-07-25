Asus Zenfone 9’un Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Asus, kompakt boyutlu amiral gemisi akıllı telefonlar sunan birkaç Android şirketlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirket bu kategoriye geçen yıl Zenfone 8 diğer adıyla Asus 8z lansmanı ile girdi. Cihazın bu hafta içinde Zenfone 9‘u satışa sunacağı ortaya çıktı.

Resmi duyurudan önce, telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda, Asus da bu özelliklerden bahsetti. Asus Zenfone 9’un 28 Temmuz’da piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Şirketin resmi Youtube kanalında canlı yayın yoluyla resmiyet kazanacak.

Basın görsellerine göre Asus Zenfone 9 yeni bir tasarımla gelecek. Zenfone 8’den daha kaliteli görünecek. Zenfone 9’un tasarımı, Huawei ve Apple’ın tasarımını birleştiren bir unsur olacak.

Akıllı telefonun üst tarafında 3,5 mm kulaklık jakı ve ikinci bir mikrofon deliği olacak. Alt kısımda ise hoparlör ızgarası, USB Type-C bağlantı noktası, birincil mikrofon deliği ve SIM kart yuvası yer alacak.

Asus Zenfone 9 (Asus 9z), 5.9 inç Samsung AMOLED ekranla gelecek. Ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı vaat edecek. Telefon bir Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olacak.