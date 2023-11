7 Nisan 2013 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Attack on Titan animesi sona erdi. Aradan geçen 10 yılda milyonlarca izleyiciye ve hayrana ulaşan yapım, ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahipti. Kısaca AoT olarak da tanınan anime, uzun yıllara yayılan sezonları ile oyuncularını sabırsızlandırarak bekletmesiyle de ünlüydü. Her bölümü birbirinden güzel olan animenin devamının artık gelmeyecek olması tutkunlarını üzdü. Attack on Titan animesi bitti, hayranlarının ağzında buruk bir tat bıraktı.

Attack on Titan Animesi Bitti

Hajime Isayama’nın Attack on Titan isimli manga serisinden uyarlanan bir Japon karanlık fantastik anime televizyon dizisi olan yapım ilk bölümüyle 7 Nisan 2013 tarihinde gösterime girmişti. 87 bölüm boyunca devam eden anime, 5 Kasım 2023 (dün) itibariyle sona erdi. MBS TV ile NHK General TV’de yayınlanan ve tema şarkısıGuren no Yumiya ile dahi gündem olan anime bir efsane niteliğini aldı.

Kuzey Amerika da Crunchyroll, Funimation ve Hulu üzerinden yayınlanan Attack on Titan animesi ülkemizde ise internet üzerinden yayım yapan Türk Anime TV platformundan izlenebildi. 4 sezon boyunca 16 yaş sınırı ile yayınlanan animenin buna rağmen hemen hemen her yaş grubundan milyonlarca izleyicisinin bulunduğunu belirtebiliriz.

Attack on Titan Anime Yorumları

Attack on Titan kaç sezon, kaç bölüm, nerede yayınlandı, devam ediyor mu, 5. sezon olacak mı ve ne tür bir anime soruları başta olmak üzere pek çok detaya yer verdikten sonra bir de oyuncu yorumlarına göz atmakta fayda var. Zira Attack on Titan Animesinin sona ermesinin ardından adeta sosyal medya yıkıldı.

Binlerce kullanıcı efsane animeye dair görüşlerini şahsi sosyal medya hesaplarında dile getirdi. “Attack on Titan benzeri animeler” olarak dahi hali hazırda kullanıcıların izleyecekleri animeleri arattığını düşündüğümüzde, yapımın ortaya koyduğu etkiyi anlamak zor değil.

Türk oyun sektörünün önemli isimlerinden, bir süre önce Amerika’ya yerleşen Dora Özsoy da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Gelmiş geçmiş en iyi anime bittiğine göre sıradaki en iyi animeyi bekliyoruz artık” ifadesini kullandı. İşte o paylaşım:

Gelmiş geçmiş en iyi anime bittiğine göre sıradaki en iyi animeyi bekliyoruz artık 🫡 pic.twitter.com/4cx7e1QZxQ — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) November 5, 2023

Yine sosyal mecralarda animeye ve bitişine yönelik olarak yorum yapan serinin hayranlarının bir kaçının görüşlerine yer vermek gerekirse:

“Konuların gayet güzel işlendiği mükemmel bir yapımdı. Aşk teması biraz daha geride kalabilirdi, bunun haricinde denecek bir şey yok, tadı damağımızda kaldı.”

“10 yılın sonunda bu finalden daha iyisi yapılabilirdi. Buna rağmen, izlediğim her bölümü her saniyesine değdi diyebilirim. İzlemek isteyenler varsa hiç düşünmesinler derim.”

“Sezonları o kadar fazla zamana yayıldı ki, anime de benimle birlikte büyüdü resmen. İzlemeye başladığım 2013 yılında 15 yaşındaydım, şimdi 25 yaşındayım. O zaman lisedeydim; arada üniversite ve askerlik de bitti.”

“Karakterlerin duygu bütünlüğü noktasında sorunları olduğunu düşünüyorum animenin. Bunun haricinde gayet iyi bir yapımdı. Zaman ayırmaya değer, izlemeyi düşünenler için.”