2024’ün En Çok Beklenen Filmleri

Bu sene sinema için farklı bir yıl gibi görünüyor. Artan maliyetler ve ekonomik durumlardan ötürü sektör biraz sekteye uğrasa da hala ayakta. Netflix gibi akış hizmetleri çok daha fazla tercih edilse de sinemada bizi bekleyen birbirinden güzel filmler de yok değil. İşte bu yıl için sabırsızlıkla beklediğimiz, vizyona girmiş ve girecek filmler…

Argylle: Gizli Casus (2 Şubat 2024)

Çok satan casus romanlarının münzevi yazarı olan Elly Conway için mutluluk evde bilgisayarı ve kedisi Alfie ile geçirdiği sessiz akşamlardır. Elly’nin kitaplarının başkahramanı olan gizli ajan Argyll ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevi ile ilgli kurgusal olayların gerçek hayatta bir örgütün eylemlerini yansıtmaya başlamasıyla, Elly’nin huzurlu akşamları son bulur. Kitabındaki kurgusal dünya ile gerçekler arasındaki çizgi bulanıklaştıkça Elly, katillerden önde olabilmek için dünyanın dört bir yanına giderek zamana karşı yarışır.

Zavallılar (9 Şubat 2024)

Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

Madame Web (16 Şubat 2024)

Cassandra, Manhattan’da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Sezgisel yeteneklere sahip olan Cassandra, gelecekte gerçekleşecek olan olayları görmeye başlar. O, geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken, kendisi gibi güçlü yeteneklere sahip olan üç kadınla ilişki kurar. Hayatlarını tehdit eden bir maceradan kurtulmaya çalışan üç genç kadın, başarılı olabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (1 Mart 2024)

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides’in hikayesini konu ediyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen’lerle güçlerini birleştirir. Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bi mücadeleye girişir.

Kung Fu Panda 4 (4 Mart 2024)

Po, Barış Vadisi’nin Ruhani Lideri olarak seçildikten sonra yeni bir Ejderha Savaşçısı bulması ve eğitmesi gerekir. Bu arada kötü niyetli bir büyücü olan Bukalemun, Po’nun mağlup ettiği tüm usta kötüleri Ruhlar Diyarına yeniden çağırmayı planlar.

Road House (8 Mart 2024)

Eski bir UFC orta sıklet dövüşçüsü, Florida Keys’deki sıradan bir barda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak çok geçmeden barda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Bir fedai olarak, acımasız bir gangster patronuyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu, hızla ölüm kalım meselesine dönüşen bir çatışmaya dönüşür.

Hayalet Avcıları: Ürperti (29 Mart 2024)

Bir antik eserin ortaya çıkması, korkunç bir gücü serbest bırakır. Yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için bir araya gelmek zorundadır. Bu keşif, geçmişle geleceği bir araya getirerek, doğaüstü varlıklarla dolu bir mücadeleyi başlatır.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (5 Nisan 2024)

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.

İç Savaş (19 Nisan 2024)

İç Savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor.

Dublör (26 Nisan 2024)

Görkemli hayatını geride bırakan bir oyuncu, uzun zaman önce birlikte çalıştığı bir yıldızla birlikte yeniden bir filme dahil olur. Ancak ortada bir problem vardır, filmin yıldızı kayıptır.

Back To Black (3 Mayıs 2024)

Back To Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse’un hayat hikayesini konu ediyor. Amy Winehouse’un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, efsanevi sanatçının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black’in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.

Hayali Arkadaşlar (17 Mayıs 2024)

Yalnızlıktan muzdarip olan bir adam, hayali arkadaşlar görmenin ve onlarla konuşmanın inanılmaz gücünü keşfeder. Böylece yakınları tarafından unutulmuş birçok insanla arkadaş olur. Ancak içlerinden bazılarının karanlık tarafa geçmesi işlerin karışmasına neden olur.

Garfield (31 Mayıs 2024)

Garfield, tembel, şişman, alaycı ve lazanya seven bir kedi olan Garfield’ın maceralarını konu ediyor.

Ters Yüz 2 (14 Haziran 2024)

Ters Yüz 2, artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Genç Riley’nin maceralarını konu ediyor.

Çılgın Hırsız 4 (3 Temmuz 2024)

Chris Renaud ve Patrick Delage tarafından yönetilen Çılgın Hırsız serisinin 4. filmi olan Despicable Me 4, süper kötü adam Gru’nun sadık savaşçıları eşliğindeki maceralarını konu ediyor.

Deadpool & Wolverine (26 Temmuz 2024)

Wolverine, geveze Deadpool’la yolları kesişirken yaralarından yeni yeni iyileşiyordur. Ortak bir düşmanı yenmek için bir araya gelirler.

Avcı Kraven (30 Ağustos 2024)

Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer.

Beetlejuice 2 (6 Eylül 2024)

Üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiği halde sinemanın kült yapımları arasındaki yerini koruyan Beterböcek filminin devam halkasının yönetmen koltuğunda bir kez daha Tim Burton oturuyor.

Joker: Folie à Deux (4 Ekim 2024)

Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan Joker: Folie à Deux’da, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan partneri Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor.

Venom 3 (8 Kasım 2024)

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock’un hikayesinin anlatıldığı “Venom” filminin 3. devam halkası olan yapımın başrolünü bir kez daha Tom Hardy üstleniyor.

Gladiator 2 (22 Kasım 2024)

Gladiator 2, Lucilla’nın oğlu ve Commodus’un yeğeni Lucius’ın hayatına odaklanıyor.

Mufasa: The Lion King (20 Aralık 2024)

Rafiki, Timon ve Pumbaa, genç bir aslan yavrusuna Aslanlar Ülkesi’nin gelmiş geçmiş en büyük krallarından biri olan Mufasa’nın hikayesini anlatır.

Nosferatu (25 Aralık 2024)

Nosferatu, 19. yüzyıl Almanya’sında perili bir genç kadın ile onu takip eden ve beraberinde anlatılmaz korku getiren antik Transilvanya vampiri arasındaki takıntının hikayesini konu ediyor.