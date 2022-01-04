Axie Infinity Nedir?

Axie Infinity, Pokemon’dan esinlenilen blockchain tabanlı bir savaş oyunudur. Oyunun yönetişim tokenine ise AXS denir. Oyun içinde Smooth Love Potion (SLP) adlı bir token da kullanılır.

Oyun, Ethereum blockchain’i üzerinde geliştirilmiştir. Axie adlı dijital hayvanlar, Pokemon’lara benzer eşsiz yaratıklardır ve aynı zamanda her biri ERC-721 tabanlı bir benzersiz tokendir.

Axie Infinity, 2018 yılında Sky Mavis tarafından piyasaya sürülmüştür. Vietnam merkezli oyun geliştiricisi olan Sky Mavis, Trung Nguyen ve Aleksander Larsen tarafından kurulmuştur. Oyun, Ekim 2021 itibarıyla haftalık zincir üstü hacim bakımından en popüler Ethereum tabanlı oyun DApp’i (merkeziyetsiz uygulama) konumundadır.

Geliştiriciler, oyun deneyiminin Ethereum blockchain’inin yoğunluğundan etkilenmemesi amacıyla Ronin adlı bir yan zincir de geliştirmiştir. Ronin, Ethereum minnetine kıyasla çok daha yüksek hız sunar ve gas ücretine olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.

Axie Infinity (AXS) Nasıl Çalışır?



Axie Infinity, kullanıcıların sahip oldukları Axie’lerle gerçek zamanlı biçimde savaşabildikleri bir oyun. Benzersiz olan her Axie, ERC-721 standardına sahip benzersiz token (Non-fungible token, NFT] şeklinde temsil ediliyor.

Her Axie dört farklı istatistiğe sahip: Sağlık, Moral, Beceri ve Hız. Axie’nin ne kadar hasar alabileceği, ilk önce kimin saldıracağı ve ne kadar hasar vereceğinin belirlendiği bu verilerin her biri oyundaki savaş mekaniğinde çok önemli rol içeriyor.

Axie’ler altı normal sınıf (Aquatic, Beast, Bird, Bug, Plant veya Reptile) ya da üç gizli sınıftan (Dawn, Dusk veya Mech) birine sahip oluyor. Her sınıf, diğer sınıflara karşı daha az ya da daha çok etkili olan güçlü veya zayıf yönler içeriyor. Söz gelimi su yaratıkları (Aquatics); Beast (Canavar), Bug (Böcek) ve Mech Axies (Mekanik Axie) sınıflarına karşı güçlü oluyor. Ancak Sürüngen (Reptile), Bitki (Plant) ve Dusk Axies (Alaca karanlık Axie) sınıflarına karşı zayıf. Bunlar Axie istatistiklerini de etkiliyor.

Axie’ler altı farklı vücut parçalarına sahip: sırt (back), kulak (ear), göz (eye), boynuz (horn), ağız (mouth) ve kuyruk (tail). Göz ve kulak haricinde bu parçaların her biri kendileriyle bağlantılı bir yetenek barındırıyor. Haliyle Axie’lerin savaşlardaki yeteneklerini doğrudan etkiliyorlar.

Nasıl Oynanır?



Oyunu oynamak için ilk olarak Ronin Wallet hesabı oluşturmak ve bu cüzdana AXS aktarmak gerekiyor. Chrome ve Firefox’ta eklenti olarak da kullanılabilen bu cüzdanı oluşturduktan ve AXS transferi tamamlandıktan sonra bu adresten bir oyun hesabı oluşturulması ve e-posta adresi eklenmesi gerekiyor.

AXS Nasıl Satın Alınır?



AXS, yerli kripto para borsası BtcTurk’te hem AXS/TRY hem de AXS/USDT pariteleriyle listeleniyor. Buna ek olarak, kripto parayı Binance, Coinbase, Gate.io, FTX, Kraken, Gemini ve OKEx gibi kripto para borsalarından alıp satmak da mümkün.

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