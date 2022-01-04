Twitch Bit Scam Operasyonu Başladı!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemine bomba gibi düşen Twitch bit scam olaylarına bugün yapılan operasyonlarla müdahaleye başlandı. 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken 40 kişi olaylar kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “haksız kazanç” operasyonu bugün sabah saatlerinde başladı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar ile birçok kişi gözaltına alındı. Alınan isimler arasında birçok Twitch yayıncısı, eski espor oyuncu ve espor oyuncuları yer aldı. Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlere yönelik birçok yayıncı ve espor takımı konu hakkında açıklama yapmıştı. Özellikle belirli itiraflar gelmesinden sonra Twitch’in konu hakkında herhangi bir yaptırım yapmaması çok eleştiri almıştı. Ortalık sessiz bir şekilde kalırken emniyet güçleri ve savcılık düğmeye bastı ve Twitch bit scam hakkında operasyona başladı.

Türkiye genelinde 11 ilde eş zamanlı şekilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi beraber hareket etti. Ayrıca hakkında gözaltı kararı çıkan 44 kişiden 40’ı gözaltına alında ve 4 kişinin aramaları halen devam ediyor.

TRT Haber‘in paylaştığı habere göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli illerinde haksız kazanç operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerin başkalarının kredi kartlarıyla kendilerine yönelik haksız kazanç yaptıkları emniyet güçleri ve savcılık tarafından tespit edilmişti.

Yapılan Twitch bit scam operasyonu ile gözaltına alınan 40 kişi, sorgu ve bilgi alınmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Ayrıca yapılan operasyonda, gözaltına alınan kişilerin tüm kişisel eşyalarına el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı çıkan 4 kişinin aramalarına devam ediliyor.



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