Ayaneo Next Lite taşınabilir oyun konsolu piyasaya güçlü giriyor. Marka, Steam Deck, Nintendo Switch gibi güçlü aktörlerle rekabete hazırlanıyor.

Taşınabilir oyun konsolu pazarı çeşitli markaların yeni ürünleri ile büyüyor. Steam Deck, Nintendo Switch, MSI, Asus gibi markaların ardından Ayaneo da Next Lite ile rekabete katılıyor. Özellikle uygun fiyatı ile dikkat çeken taşınabilir oyun konsolu, Ayaneo tarafından CES (Consumer Electronics Show) 2024’te tanıtıldı. Cihazın özelliklerine bakılırsa Ayaneo Next Lite taşınabilir oyun konsolu piyasaya güçlü giriyor.

Ayaneo Next Lite Taşınabilir Oyun Konsolu CES 2024’te Tanıtıldı

Taşınabilir oyun konsolu piyasası yeni markaların sektöre girişleriyle hareketleniyor. Steam Deck ile Nintendo Switch’in ardından MSI, AOKZOE, Asus ve Ayaneo gibi markalar da sektörde yerini aldı. Bahse konu markalar birbiri ardına yeni ürünlerini piyasaya sürerken Ayaneo da Next Lite ürününü CES 2024’te tanıttı. Ayaneo Next Lite 2023 yılında marka tarafından tanıtılan Ayaneo Next 2’nin farklı bir sürümü diyebiliriz. Yaklaşık 300 dolar gibi bir etiketle piyasaya çıkacak olan cihazın özelliklerine bakalım.

Ayaneo Next Lite Taşınabilir Oyun Konsolu Özellikleri

Ayaneo Next Lite el konsolu özellikleri henüz tam anlamıyla paylaşılmamış olsa da cihazın bilinen özelliklerini açıklayalım…

7 inç büyüklüğünde, 800 p çözünürlükte bir IPS ekrana sahip olan Ayaneo el konsolu, gücünü AMD Ryzen Ryzen 7 4500 U ve 4800 U (Vega 8 GPU) işlemciden alıyor. Ayaneo Next Lite için bir önceki sürüm olan Next 2’nin kırpılmış bir hali denilebilir.

Cihazın güç tüketimi ya da saat hızı ile ilgili bilgiler ise henüz açıklanmasa da soğutma sistemi konusunda, Ayaneo Next Lite taşınabilir konsolda çift bakır ısı borulu soğutma sisteminin kullanıldığı bilinmekte. Bunun yanı sıra cihaz 16 GB LPDDR4 x 4266 MHz RAM, 128 GB (Ryzen 5 4500U) ile 512 GB depolama alanı opsiyonları mevcut.

720 gram ağırlığındaki cihazda hall tetikleyicileri bulunuyor ve bilindiği üzere Hall tetikleyiciler klasik joysticklerden daha dayanıklı oluyor. 267 x 112 x 22 mm boyutlarında olan Ayaneo Next Lite’de HoloISO ara yüzü kullanılmış durumda ancak kullanıcı tercih ederse Windows kurulumu da gerçekleştirebilmekte. Bağlantı çıkışları kapsamında ise alt tarafta ve üst tarafta USB-C 3.2 Gen 2 bulunmakta. Bununla birlikte M.2 2280 NVMe SSD yuvası da yer alıyor. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 3,5mm kulaklık çıkışı bulunan taşınabilir el konsolunda çift titreşim motoru ve 60 W hızlı şarj destekli 47 Wh pil yer almakta.

Ayaneo Nex Lite Taşınabilir Oyun Konsolu Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Özellikleri ve fiyatı bakımından ilgi çekici olan Ayaneo Next Lite’nin tasarımı da oldukça göz alıcı diyebiliriz. Cihaz 3 renk seçeneği ile; pastel mavi, parlak beyaz ve jet siyah, kullanıcılara sunulacak.

Türkiye’ye yakın zamanda giriş yapan Ayaneo markasının taşınabilir oyun konsolu yaklaşık 300 dolar civarında olacak. Cihazın 10 Şubat 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Türkiye’de de satışları bu tarihte mi başlayacak, henüz belli değil.