Babaya Sözler 2021

Sizlere en özel ve ilgi çekici Baba İle İlgili Sözler yazısını derledik. Baba demek sadece bir harçlık makinesi, eve yiyecek taşıyan bir hizmetçi demek değildir! Baba tıpkı bir ağaç kovuğu gibidir. Çünkü çocuklar her zaman oraya sığınır ve kendilerini orada güvenli hisseder. Geçmişten gelen gelenek ve öğütlerle babanın önemini anlatan cümlelere; babalar için güzel sözlerle başlıyoruz.

Baba İle İlgili Sözler

Baba omzu diye bir yer var. İliklerine kadar huzuru hissettiğin…

Bir baba evladı için çok şey yapabilir. Ancak evlat baba için daha fazla şey yapmalıdır. Çünkü, baba duası peygamber duası gibidir.

Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin..

Babanız nasıl sizin elinizden tuttuysa, siz de onu el üstünde tutun.

Evlat sahibi olmakla baba olunmaz, baba sorumluluğunu bilen, evlatlarına kol kanat geren, ailesi için çalışıp çabalayandır.

Gözyaşlarını omuzunda dindirebileceğin, dizine başını huzurla bırakabileceğin güvenilir bir limandır baba.

İnsan babasıyla geçirdiği vakitleri asla unutmaz. Çünkü en güzel anılar, babalarladır.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi.

Bir babanın kızına sadece sesiyle bile verdiği huzur, ömre bedel.

Baba, fani hayatın, terbiye vereni ise, ebedi hayatın sebebidir.

Baba sevgisini koru. Çünkü o sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

İyiliklerin en güzeli, kişinin babasının dostlarıyla ilişkileri, dostluğu sürdürmesidir.

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar.

Baba sırtını yasladığın dağ gibidir, kar olur, fırtına eser, güneş vurur ama o dağ yine orda durur.

Listemize babaya söylenecek, zaman zaman onun içini ısıtacak sözlerle devam ediyoruz.

Baba İle İlgili Güzel Sözler

Seninle doluyor içim; neşenle ve sevginle. Öyle güzel yansıtıyorsun ki içindeki sevgiyi bana. Ayrıca sen beni sevdikçe dünya benim için daha bir güzel dönüyor canım babam…

Sen bizim sarsılmaz dayanağımız, sen bizim merhamet yürekli canım babamızsın. Kalbimizin ortasındasın çünkü.

Yüreğimin sıcak güneşi, gözlerimin derin okyanusu, sonsuzluğun gerçek adı; babam!

Gözlerimin baktığı yerde olmasan da daldığı yerdesin babam. Nitekim kalbimde ve aklımda kalacaksın hep.

Baba ocağında odun yanmasa bile üşümezsin. Sevgiyle yanan baba yüreği yeter çünkü.

Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten kralın kızıyım.

Babalık çocuklarının boğazından haram lokma geçirmemek ve onlara adab-ı muaşeret öğretmektir. Çünkü baba evinde tadarız ilk lokmalarımızı.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Çünkü soğuk iklimlerde titreyip sana sığınmayı öğrendim.

Baba, insanın zorluklara direnme gücüdür. Ayrıca imdada yetişen bir kurtarıcı.

Baba ne kadar hayata karşı dimdik durursa evladı da öyle yapar, baba neşeyle güler mutlu olursa evladı da mutlu olur, baba yaşadığı sürece evladı da yaşar. Allah’ım sana uzun ömürler versin canım babam.

Baba olmak ömürlük asalaet gibidir, nitekim sonsuza dek pırlantalar yetiştirir dünyaya saçarsın.

Düşlerimde ve dualarımda hep sen varsın babam çünkü biliyorum hep kalbimde olacaksın.

Çocuklar için rol model olan babalar için güzel sözler arıyorsanız baba oğul sözlerine de göz atmalısınız. Listemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca listenin devamında daha derin sözler bulacağınıza inanıyoruz.

En Hoş Baba Sözleri

Senin evladın olduğumu söylerken, bendeki gururu bir görsen baba..

Ben çocukken hep seni örnek alırdım. Ayrıca oynadığımız oyunlarda ben hemen baba oluyordum. Çünkü babalar güçlü ve cesur yürekliydi. Bende şimdi senin gibi bir baba oldum canım babam. Senin verdiğin nasihatler sayesinde bugünlere geldim. Ayrıca canım babam seni çok seviyorum.

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar.

Sen, babanın hakkına riayet edersen, nitekim oğlun da senin hakkına riayet eder.

Babalar oğullarının ilk kahramanı, kızların ise ilk aşkıdır. Çünkü kızların ilk güvendiği erkek babalarıdır; oğullarının ise kurtarıcısı

Baba oğluna dedi ki; Yavrum,gittiğin yola dikkat et!

Oğlu babasına yanıt verdi;

Babacığım,lütfen sen dikkatli ol..çünkü ben senin adımlarını takip ediyorum!

Oğlu babasına yanıt verdi; Babacığım,lütfen sen dikkatli ol..çünkü ben senin adımlarını takip ediyorum! Babam beni oğlum diye kucakladığı zaman kendimi taç giymiş bir padişah zannederim.

Canım babam, gölgen ruhumu okşayan bir rüzgar ayrıca kalbimi taçlandıran bir onur olacak daima.

Çünkü sen daima yanımdaydin ve kollarınla beni sarmalarken öğrettin yaşamı.

Baba olmak şereftir, fakat iyi bir babanın evladı olmanın onuru bambaşkadır çünkü onlar hep yanımızda kol kanat geren koruyucu melekler gibidir.

Babalık ne onurlu ne harika bir ünvandır nitekim bu ünvan evlatların gözlerinde hep parıldar durur.

Keşke burada yanımda olsan da küçük bir çocukmuşum gibi sarmalasan babam nitekim omzumda nefesin eksik.

Her ne kadar büyürsem büyüyeyim senin çocuğun olmanın onurunu taşıyacağım.

Baba ile ilgili kısa sözleri sizin için seçtik. Eğer siz de kısa ve öz sözleri seviyorsanız bu kısım size göre.

Baba İle İlgili Kısa Sözler

Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım.

Baba yârdır. Ayrıca ilk sevdadır.

Baba, evin tam orta yerinde bir güneştir.

Baba çınar gibidir… Meyvesi olmasa da gölgesi yeter…

Baba cennetin orta kapısıdır.

Babasız bir ev, duvaksız geline benzer.

Babanın faziletleri, çocukların servetidir.

Baba gibi devlet, ana gibi nimet bulunmaz.

Bana bir bayram verin… İçinde babam olsun…

Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

Dünyada en huzur bulduğum yer senin yanın babam.

Bir kızın baba sevgisi ne tarif edilir ne de gösterilir sadece yaşanır.

Baba olmak zor değildir. Ama babalık etmek zordur.

Babalar evlatları için yaşarlarmış.

Allah’ın rızası babanın rızasından geçer.

Bu yıl babanız için güzel söz arıyor ve en özeli olsun istiyorsanız bu yazı tam size göre. İnanıyoruz ki bu sayfada yer alan en güzel baba sözleri evimizin direği olan babalarımızı mutlu edecektir. Nitekim onlar mutlu olmayı hakeden insanlar…

En Güzel Baba Sözleri 2021

Babalar çocuklarının ilk kahramanıdır, sen benim ilk ve tek kahramanımsın canım babam.

Baba kokusu başkadır. Senin yanındayken, beni kollarının arasına aldığında tüm acılar son bulur, dertlerim biter, hayat neşeyle devam eder.

Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.

Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Çünkü onun parasını hemen harcayabilirsin.

Baba bir dağ, baba çocuklarının şemsiyesi, baba cesaret, baba evinin, çocuklarının gücü ve bekçisi. Ayrıca ocağın daimi koruyucusudur.

Baba diyardır. Ocaktır baba. Gönlü gök gibidir. Kâh gürler, kâh ışıldar. Kimi zaman kaşları çatık olsa da yüreği sen için çarpan bir sırttır baba. Kapıdır baba.

Baba ocağı öyle sıcacıktır ki, odun kömür yanmasa bile hiç üşütmez.

İnsanın en iyi çocukluk arkadaşı babasıdır. Büyüdüğünde en iyi dostu babasıdır. Yaşlandığında en çok özlediği babasıdır.

Baba yüreği kağıttan daha ince, ağaçtan daha dayanıklı, denizden daha derindir.

Dünyanın en güvenli, en rahat yeri babanın kollarıdır. Çünkü ilk onu kucaklarsın.

İnsan yürümeyi öğrense de, düşmemek için babasına ihtiyaç duyar. Nitekim tutacak en güçlü eldir babanınkiler.

Babamız candır, canda bir canandır, ömre bedel zaman, babayla geçirilen andır.

Baba demek, korkusuzca arkanı yaslayabileceğin bir dağ demektir. Çünkü babaların omuzları dağlar kadar sağlamdır.

Bir insanın duyacağı en güzel şeylerden biri, babasının nasihatleridir. Nitekim baba nasihati hayatın gerçeklerini aralar.

Baba İle İlgili Etkileyici Sözler

Gurbetin uzaklığına bakma baba, seninle her daim çok yakınız biz.

Öyle bir adam sevdim ki, beni hiçbir zaman bırakmadı. Çünkü o adam benim biricik babamdı.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Ayrıca onlara baba denir!

Baba, çocuğundaki kusurları birer meziyet gibi anlatır ve onunla övünür.

Baba koruyan, sarılan, özlenen; mânası yokluğunda daha iyi anlaşılan kişidir.

Çünkü babalar ne yaparsak yapalım arkamızda duran bir aslan gibidirler.

Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim babam. Çünkü kolların cenetten farksızdı.

Fakat babalar koca bir meşe… Kollarıyla gökyüzünü saran.

Baba İle İlgili En Güzel Şiirler

Babanıza sevginizi anlatabileceğiniz, yüreğinizi ısıtan birkaç şiir eklemek istedik.

Babadan Oğula – Necip Fazıl Kısakürek

Eve dönmez bir akşam;

Ve gün yüzlü çocuğu,

Sorar: Nerede babam?

Bakarlar, oldu, bitti;

Gelir, derler çocuğa,

Baban attaya gitti.

Uzar gider bu atta;

Ve neler neler olmaz

Ve kim bilir ve hatta;

Bir mahşer gerisinde;

Babası döner bir gün,

Oğlunun derisinde…

Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim – Can Yücel

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yardanbitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim.

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldimi de gidici hep, hepp acele işi! ..

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber etti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,

40’ı geçerse ateş, çağ’rırlar İstanbul’a.

Bir helallaşmak ister elbet, diğ’mi oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu.

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin.

Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, canevim.

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Sizin Hiç Babanız Öldü Mü? – Cemal Süreya

Sizin hiç babanız öldümü

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gök yüzü vardı yuvarlak

Şöylemesine maviydi kör oldum

Bir Baba İçin – Ahmet Erhan

Odamın ışığı yanıyor bütün gece

Ellerimi dizlerime koyup, ikibüklüm

Bir olağandışılık arayarak

Gördüğüm, duyduğum her şeyde

Öylece oturuyorum;

Güneş parmaklarını sürünceye dek

Koyu bir karanlığa

Bulanmış pencereme…

Bir gece kelebeği

Dolanıyor lambanın çevresinde

Usuldan bir rüzgar esiyor

Yaşlı incir ağacının dallarına yürüyen

Sütün sesini duyabiliyorum

Deniz az uzakta

İç geçiriyor boyuna

Seninle konuşurduk baba

Böyle gecelerde, iki bilge gibi

Karşılıklı bakışarak

Bazı şeyleri kavrayamasam da, dinlerdim

Belki sen de yeni bir şeyler bulurdun geçmişte

O dupduru yüreğini, yılların

Unutulmuş sularına bırakarak.

İşte, bir minder daha koydum yanıma

Henüz sıcak

Sanki yeni kalkmışsın üstünden

Terliklerin şuracıkta, getireyim

Çayı da ocağa koyarım istersen.

Annemse haber bekliyor ruhlardan

Namaz kılarak, tesbih çekerek

Sen olsan

Gülerdin bıyık altından

Ben gülemiyorum baba!

Ama bir insanı yüreğinde duymak için

Araya bazı kurallar koymaya ne gerek var

Anlayamıyorum, eğilip kalkmaya

Dualar okumaya?

Benim Babam – Fatih Kısaparmak

Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla hey!

Cebinde yok parası

Bafra’dır cigarası

Yüreğindedir yarası

Altı çocuk büyütmüş

Bir işçi maaşıyla

Bu adam benim babam hey!

Bu adam benim babam

Derdi dağlardan büyük

Çaresiz (biçare), beli bükük hey!

Bir gün olsun gülmemiş

Rahat nedir bilmemiş

Gözyaşını silmemiş

Bir lokma ekmek için

Kimseye eğilmemiş

Bu adam benim babam hey!

Benim babam mert adamdı

Mangal gibi yüreği

Yufka gibi kalbi vardı

Hayatım boyunca o’na özendim

Fedakardı

Bir dikili ağacı olmadı belki

Ama kendisi

Onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı

Üstümdeki kol kanat

Sırtımı yasladığım dağ gibiydi

Ben babamın oğluyum

Tepeden tırnağa Anadolu’yum…

Baba Evi – Ercüment Behzat Lav

Yılda bir yüzümü görürdü ev halkı

Hatırlarım beni

Uykumda sevdiğini annemin

Hele büyük annem

Aldırmazdım yoldan geçerdi de

Beni gözleriyle öperdi bakıp arkamdan

Kışın

Cama burnunu dayayarak uyuduğu geceler

Sayısızdı kız kardeşimin beni beklerken

Köşe minderinde okur

Mevlâna’yı Hayyam’ı

Ve yalnız düşünürdü büyük babam

Büyük Annem de

Tersler azarlar halayıklarını

Allahı kandırırdı beş vakit namazında

Nil’e resmini gösterecekler bir gün

O hatırlamıyacak

Yanağını yanağına dayadığı adamı bebekken

Nitekim ben de

Hiç tanımam kucağındaki çocuğu şu adamın

Derler ki o çocuk benmişim

O beyaz sakallı asker de büyükbabam

Babam Hasan Sıtkı

Hem asker

Hem şairdi

912’de toprağa girdi

Ne mutlu babama ki

Beni görmeden öldü

Geceleri yıldızları sayan

Uykusunda mısralar

Sayıklayan beni

Meçhul Çocukların El İşi Vazifesi – Fazıl Hüsnü Dağlarca

Masallar ve rüyaler gibi kalpler kesmiştim,

El işi kâğıtlarının birçok rengiyle.

Renklerin arasındaki sevgiyi anlayarak

Yapacaktım onlardan bir aile.

Birbirlerinden sonra çok güzel oldular,

Ellerim yanıyordu değdikçe onlara.

Kalpler, parlak, güzel ve bin hülyaya doğru,

Kalpler, yaşar gibi, rabbim ne manzara.

Ve nihayet dirseğimle dürttüm,

Çağırdım kardeşimi saadetime kadar.

O baktı ve hepsi baktı hayretle,

Kitapları terkedip hülyama karıştılar.

Artık el işi kâğıtları fazla mı parlıyordu,

Kalplerin zarif şekli daha mı incelmişti ne.

Annem bile çevirmişti başını,

Ilık odamızın bu tuhaf sessizliğine.

Ve babam birdenbire hissetti

Gözlüğünün üstünden süzdü halimizi.

Kızıyor gibiydi kitaplar bırakılmış,

Bana işaret verdi ablamın dizi.

Mavi damarları çıkmış kocaman elini,

Uzattı babam bize doğru gülerek.

Aldı defterimi ve seyretti tatlıca,

Başını sallarken dedi: güzel gerçek.

Fakat düşmüş bir tanesi, diye devam etti,

O zaman biz güldük yaramaz ve çılgın.

Beyaz kalbi görmemişti ne tuhaf,

Hayretimiz ve neşemiz üstündeydi hayatın.

Ve birgün bana baban öldü dediler,

Hissederken renkleriyle nasibim olan yurdu.

O el işini hatırladım, ağlayarak,

Acaba onlar da mı beyaz kalbi görmüyordu!

Baba – Rıfat Ilgaz

Küçük işler peşinde harcadın

altmış üç yılını

mum sattın, kürek çektin

kul oldun sonunda bir kapıya

çıkarı olduğu halde işinin

kaplarını doldurmadın vaktinde

sessiz sedasız göçtün aramızdan

ne ölümün geçti gazeteye

ne dokuz göbek soyun

kötü mü olurdu

beş on para ayırsaydın bir kenara

kara günler için

hiç olmazsa başımızı sokacak

iki göz bir ev bıraksaydın

sokakta kalmış değiliz

adını herkese hatırlatacak

bir dikili çöpün bile yok yeryüzünde

mezar taşından gayrı

büsbütün unutulup gideceksin

seni üç aydan üç aya hatırlatan

elimizdeki cüzdanda olmasa

bizi ukardan konuşturacak

ne ham bıraktın, ne hamam

iki karışlık arsa da kalmadı

yangın yerinde

borcun bile yoktu ödenmeyecek kadar

neyinle övüneyim

şöyle böyle bir memurdun

kolculuktan yetişme

kimlerin yanında lafını edeyim.

Babam İçin – Sabahattin Ali

“Allahım!.. İşte bugün,

Şu zavallı ömrümün

En matemli bir günü.

Elim böğrümde kaldım,

Ben bugün haber aldım:

Babamın öldüğünü.

Bitti hayatın tadı,

Bu haber bırakmadı,

Dudağımda tebessüm.

Kalbim oyuldu yer yer,

Aman Yarabbi, meğer

Ne acıklı imiş ölüm”

Ağlamalar – Hasan Hüseyin Korkmazgil

Gördüm babaların ağlamasını

Dalları düğüm düğüm

Gövdesi kahve falı

Bir zeytin ağacını köklemek var ya

Sökmek var ya sarp yamaçtan ardıcı

Kazma vurmak beş yüz yıllık meşeye

Acısı duymak var ya kopmanın

Babaların ağlaması işte o

Babaların ağlaması öyle zor