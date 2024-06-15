Bataryası ve fiyatıyla şaşırtan telefon Vivo Y28 4G tanıtıldı; cihaz tam bir fiyat performans ürünü. Bütçe dostu telefon arayışındaysanız bu Vivo’nun bu yeni ürünü oldukça avantajlı bir seçenek. 8 GB’lık RAM seçeneği bulunan cihazın ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. Günlük kullanım için ideal olan Vivo uygun fiyatlı telefon hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik, işte Vivo Y28 4G özellikleri….

Bataryası ve Fiyatıyla Şaşırtan Telefon: Vivo Y28 4G Geliyor!

Vivo akıllı telefon piyasasın sallamaya devam ediyor. Markanın her segmente özel cihazları bulunuyor ve uygun fiyatlı Vivo telefonlar fiyatına göre yüksek bir performans sunuyor. Yeni tanıtılan Vivo Y28 4G de tam bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz özellikle bataryası ve fiyatı ile şaşırtıyor. 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen telefon 200 dolar gibi bir fiyata sahip.

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Vivo Y28 4G fiyatı 200 dolar, 6000 mAh’lık pili ise 44 W şarj desteğine sahip. Şirketin açıklamasına göre telefon, yarım saatte yüzde 80 şarj olabilmekte. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemciden alan Y28, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’da kadar depolama alanı opsiyonları sunuyor. 6,68 inç büyüklüğünde 720 x 1608 çözünürlüklü LCD paneli bulunan telefonun ekranı 90 Hz’lik tazeleme hızına sahip. Ekran tepe parlaklık değeri ise 1000 nit’e kadar çıkabilmekte.

Arka kamera kurulumunda çift sensör bulunan Vivo Y28, 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik kamerası yer alıyor. Selfie kamerası kısmında ise 8 MP’lik bir çözünürlük sunmakta. LED flaş desteği de bulunan telefon IP64 sertifikası ile toza ve suya dayanıklı bir yapıya da sahip. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Funtouch OS yer almakta.

Vivo Y28 4G Özellikleri

Vivo Y28 4G özelliklerini kısaca listeleyecek olursak:

Ekran – 6,56 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, damla çentik

İşlemci – MediaTek Helio G8

Bellek ve Depolama – 4 GB, 6 GB, 8 GB RAM ve 128 GB, 256 GB depolama alanı

Pil – 6000mAh pil, 44W hızlı şarj (USB Type-C)

İşletim Sistemi – Android 14 tabanlı FunTouch OS 13

Kamera (Arka) – 50 MP ana + 2 MP derinlik sensörü

Kamera (Ön) – 8 MP selfie kamerası

Diğer Özellikler – Fiziksel parmak izi tarayıcı, 3.5mm kulaklık girişi, Çift SIM, IP54 su ve toz direnci, Bluetooth 5.1, 5G desteği

Boyut – 186 gram ağırlık, 8.09 mm kalınlık

Vivo Y28 4G Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Vivo bütçe dostu telefonları arasında yer alan Y28 4G ilk Singapur’da satışa sunulacak ve Türkiye’ye de kısa zamanda gelmesi bekleniyor; ancak henüz tarih belli değil.