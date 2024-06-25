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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan OnePlus, özellikleri ile dikkat çeken cihazlar üretmeye devam ediyor. Şimdi ise gündemde OnePlus Ace 3 Pro bulunuyor. Bataryasıyla öne çıkan OnePlus yeni telefonu ön sipariş rekoru kırdı. Cihaz yalnızca bataryası ile değil diğer özellikleri ve tasarımı ile de dikkat çekiyor. İşte OnePlus Ace 3 Pro özellikleri ve hakkında merak edilenler.

Bataryasıyla Öne Çıkan OnePlus Yeni Telefonu Ön Sipariş Rekoru Kırdı!

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri herkesin dilinde. Öyle ki cihaz, 231 bini aşkın ön sipariş ile rekor kırdı. Her segmente yönelik telefonlar üreten OnePlus’ın hem giriş hem orta hem de üst seviyede telefonları bulunuyor. Söz konusu telefonu da bir üst segment cihaz ancak emsallerine nazaran daha uygun fiyatlı. Bu da OnePlus yeni telefonunu daha tercih edilebilir yapıyor.

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OnePlus Ace 3 Pro’nun alameti farikası bataryası; telefonda 6100 mAh’lık bir pil bulunmakta. Bahse konu batarya; yeni nesil teknoloji ile üretilmiş ve CATL (Çin menşeli batarya üreticisi) iş birliği neticesinde ortaya çıkan bir pil. Glacier Battery olara tanımlanan bataryada negatif silikon elektrot kullanılmış durumda. Bu teknoloji sayesinde pil, klasik bataryalara göre daha yüksek enerji ve daha hızlı şarj olabilme özelliğine sahip.

OnePlus Ace 3 Pro’nun bu standartlar üzerindeki bataryası 100 W şarj gücü sunmakta ve yalnızca 36 dakikada tamamen şarj olabilmekte. Bataryanın özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Bahse konu pil 4 yıllık bir kullanımın sonunda hala yüzde 80’lik bir kapasite ile çalışıyor. Hacim anlamında da batarya daha ince (5,51 mm) bir yapıya sahip. Bu sayede cihaz da emsallerinden daha ince ve daha göz doldurucu bir tasarımla geliyor. Tam anlamıyla muhteşem bir bataryaya sahip olan OnePlus Ace 3 Pro daha piyasaya sürülmeden kapış kapış gidiyor.

OnePlus Ace 3 Pro Snapdragon 8 Gen 3 ile Geliyor

Glacier Battery sayesinde tüm dikkatleri üzerine çeken OnePLus Ace 3 Pro işlemci kısmında da oldukça güçlü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi bu yılın sonuna doğru çıkacak; yani şu anda bu kapsamda en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3. Bu işlemciden OnePlus’ın söz konusu telefonunun üst seviye bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri henüz resmi olarak lanse edilmemiş olsa da bazı sızıntılara göre telefonun 50 MP’lik bir ana kamera, 16 MP’lik de selfie kamerası ile geleceği söylenmekte. RAM ve depolama alanı kısmında ise 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanına sahip olacağı söylenmekte. Görüldüğü üzere RAM özelliği ile de cihaz pozitif ayrışacak diyebiliriz.

OnePlus Ace 3 Pro Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Ace 3 Pro fiyatı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak cihazın 550 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Eğer bu etiket fiyatı doğru olursa üst segmentte muhteşem bir rekabet bizi bekliyor denebilir. Yukarıda belirttiğimiz özelliklere sahip bir telefonun 550 dolar gibi bir fiyatla pazara sürülmesi aşırı rekabetçi bir piyasa olacağını göstermekte.