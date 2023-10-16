Bazı iPhone 15 Pro Max kullanıcıları OLED ekranın yandığını söylüyor

Bazı iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, uzun süreli kullanımdan sonra bir görüntünün veya ekranın bir kısmının kalıcı hale gelmesiyle ortaya çıkan OLED ekran ‘yanması’ ile ilgili endişelerini dile getirdiler. OLED ekranlar tarihsel olarak bu soruna duyarlı olsa da, son gelişmeler riski önemli ölçüde azalttı. Ancak görünen o ki en yeni iPhone modeli bu soruna karşı bağışık olmayabilir.

Her ne kadar şuana kadar iPhone 15 Pro Max deneyimlerimizde herhangi bir ekran yanması tespit etmemiş olsa da, kullanıcılar özellikle en pahalı iPhone 15 modelinde bu fenomenin örneklerini bildirdiler. Bu şikayetler Reddit, X (eski adıyla Twitter) ve Apple’ın resmi topluluk tartışma forumları gibi platformlarda belgelenmiştir. Şu anda, iPhone 15 Pro Max etkilenen tek model gibi görünse de, sorunun kapsamı belirsizliğini koruyor.

İnternette paylaşılan görüntülerden, ekran yanmasının ekranın çeşitli unsurlarını etkileyebileceği anlaşılıyor. Kullanıcılar, ekranda kalan klavye ve ana ekran simgelerinin hayalet kalıntılarını gösteren resimler yayınladılar.

Birçok kullanıcı Apple’ın etkilenen birimler için ücretsiz değişim sağladığını bildirdi. iPhone 15 Pro Max’inizde yanma olduğunu fark ederseniz, değiştirme konusunda bilgi almak için resmi web sitesi veya yerel bir Apple Store aracılığıyla Apple ile iletişime geçmeniz önerilir.

Şu an itibariyle Apple, iPhone 15 Pro Max ile ilgili bu sorunun yaygınlığını resmi olarak kabul etmemiştir. Bu telefonların yalnızca bir alt kümesinin etkilenmiş olması ve Apple’ın hızlı değişimler sunarak sorunu çözmesi mümkündür.

Sorunun kapsamı henüz netleşmemiş olsa da, Apple ve tedarikçilerinin son zamanlarda uğraşmak zorunda kaldığı sorunlar listesine ekleniyor. Apple kısa bir süre önce iPhone 15 Pro’daki aşırı ısınma sorunlarını kabul etmiş ve bu sorun için bir düzeltme yayınlamıştı. Ayrıca, iPhone’ların bir gecede gizemli bir şekilde kapandığına dair raporlar, Apple ve kullanıcılarının karşılaştığı zorlukları daha da artırdı.