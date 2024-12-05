Bilindiği üzere bireysel kredi kartı ile taksitli telefon alımı daha önce durdurulmuş ve taksitle telefon satın almak isteyenler için düzenlemeler getirilmişti. Bu kapsamda kullanıcılar bireysel kredi kartı ile olmasa da “alışveriş kredisi” ile taksitli bir şekilde telefon satın alabilmekte. Şimdi ise BDDK’dan taksitli telefon satışına yeni bir düzenleme geldi. İşte ayrıntılar…

BDDK’dan Taksitli Telefon Satışına Yeni Düzenleme Geldi

BDDK, taksitle telefon alımlarına yeni düzenlemeler getirdi. Bilindiği üzere bireysel kredi kartları ile taksitli telefon alımı yapılamıyor ve yeni düzenlemede de bu konuda bir değişiklik yapılmadı. Taksitle telefon satın almak isteyenler “alışveriş kredisi” kullanarak telefon satın alabilmekte ancak burada da cihazın fiyatına göre taksit sayısı farklılık gösteriyor ve düzenleme de daha çok bu konu üzerinde yapılmış durumda.

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BDDK kurallarına göre daha evvel 12 bin TL’ye kadar olan telefonlar için kullanılan alışveriş kredisi 12 aya varan vadelerde geri ödenebilmekte idi. 12 bin TL üzeri telefonlarda ise 3 vade imkanı bulunuyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yeni kararına göre telefon fiyat sınırı 20 bin TL seviyesine yükseltildi. 20 bin TL’ye kadar olan telefonlar 12 aya kadar olan vadelerle geri ödenebilecek; 20 bin TL üzeri olanlar için ise 3 taksit imkanı sunulmakta.

Yenilenmiş telefonlar için uygulanan taksit sınırlaması da değiştirildi. Yenilenmiş telefonlar alışveriş kredisine gerek kalmadan bireysel kredi kartı ile telefon satın alınabiliyordu ve yeni düzenlemede de bu durum değiştirilmedi. Yeni düzenleme ile 25 bin TL altındaki telefonlar 12 ay vadeye kadar taksitlendirilebilmekte. 25 bin TL üzerinde olan yenilemiş telefonlar için ise yalnızca 3 taksit imkanı bulunmakta.

2024 Taksitle Telefon Alımında Vade Sınırları

Sıfır telefonlar bireysel kredi kartı ile taksitli bir şekilde alınamazken yenilenmiş telefonlarda durum değişiyor ve taksitle alınabiliyor. Bu uygulama yenilenmiş telefon piyasasını desteklemek amacı ile yapılmış durumda.

Kısaca toparlamak gerekirse; sıfır telefonların taksitle alımı ancak alışveriş kredisi ile yapılabilmekte. Bu kapsamda 20 bin TL’ye kadar olan sıfır telefonlar 12 aya kadar olan vadelerle satın alınabilmekte. 20 bin TL üzeri sıfır telefonlar ise 3 aya kadar taksitlendirilebilmekte.

Yenilenmiş telefonlar bireysel kredi kartı ile taksitli bir şekilde satın alınabilmekte. Bu bağlamda 25 bin TL’ye kadar olanlar 12 aya kadar vade ile satın alınabilmekte; 25 bin TL üzerindeki yenilenmiş telefonlar ise 3 aylık taksit imkanları ile satın alınabilmekte.