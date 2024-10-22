Ana Sayfa » Akıllı Telefon Bedavadan Biraz Pahalı: Redmi A4 5G Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı! Akıllı Telefon Bedavadan Biraz Pahalı: Redmi A4 5G Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı! Emine Emre 6 Görüntüleme

Xiaomi’nin orta segment markası olan Redmi, yeni uygun fiyatlı telefonu ile oldukça şaşırttı. Bütçe dostu, bedavadan biraz pahalı Redmi A4 5G geliyor. Telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 5G teknolojisi ile gelen cihaz, ucuz telefon isteyenler için muhteşem bir seçenek olabilir. İşte detaylar…

Bedavadan Biraz Pahalı: Redmi A4 5G Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi son dönemde üst segment telefonları ile piyasada adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda amiral gemisi Xiaomi 15 serisi yakın zamanda piyasaya sunulacak ve üst segmentte büyük ilgi görmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefonların yanı sıra orta ve giriş seviyeyi de ihmal etmeyen marka, Redmi A4 5G ile giriş seviyesine hitap ediyor.

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Redmi A4 5G özelliklerinden bazıları kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise pek çok detayı belli oldu. Bütçe dostu telefon olan Redmi A4 5G, bir telefondan çok fazla bir şey beklemeyenler için oldukça ideal. Kamera özellikleri, RAM bellek ve depolama alanı özellikleri günlük kullanım için son derece yeterli. Üstelik telefonun özellikleri ile fiyatını bir düşündüğümüzde oldukça avantajlı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Tam bir fiyat performans telefonu olan Redmi A4 5G; 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özellikleri ile geliyor. Cihaz 5G teknolojisini destekliyor ve fiyatına göre bu özellik muhteşem desek abartmış olmayız. İşlemci kısmına baktığımızda Snapdragon 4s Gen 2 yonga setini görüyoruz. Söz konusu çip seti Qualcomm’un giriş seviye için tasarladığı bir mobil işlemci.

Redmi A4 5G Fiyatı Ne Kadar?

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisi 4 nanometre üretim sürecinden geçmiş, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu kapsamda, 2 adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve 6 adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte Adreno grafik birimi barındırmakta.

Ekran özelliklerine baktığımızda ise 6,7 inç büyüklüğünde bir IPS panel ile gelen Redmi A4 5G, HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran kısmının tasarımı ise Redmi telefonların pek çoğunda bulunan, alışık olduğumuz damla çentik modeli şeklinde. Kamera tarafında ise cihazda, 50 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 8 MP’lik bir selfie kamerası yer almakta.

Redmi A4 5G batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ve bununla birlikte 18 W şarj desteğine sahip. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 işletim sistemi ile gelecek olan cihazı fiyatı ise oldukça şaşırtıcı. Redmi A4 5G fiyatı 100 dolar seviyelerinde olacak. Bu fiyat ile piyasada büyük ilgi görmesi bekleniyor.