1999 yılından bu yana Bethesda bünyesinde görev yapan Pete Hines, kişisel Twitter (X) hesabından yayımladığı bir bildiriyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Sadece Bethesda bünyesinden değil, aynı zamanda iş hayatından da ayrıldığını vurgulayan ünlü isim, emekliye ayrıldığını ve hayatında yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Şirketin en önemli 3 isminden biri konumunda bulunan Bethesda Yayıncılık Başkanı Pete Hines ayrılığı oyun sektöründe gündeme düşen önemli gelişmelerden oldu.

Bethesda Yayıncılık Başkanı Pete Hines İstifa Etti ve Emekliye Ayrıldı

Çeyrek asırdır Bethesda da görev yapan ve şirketin yayımladığı pek çok oyunda emeği bulunan Pete Hines’ın istifası beklenmeyen bir gelişmeydi. Bununla birlikte, ayrılığın herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi.

Şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada bu kararı hızlı ve kolay almadığını ifade eden Pete Hines, Bethesda da geçirdiği çeyrek asrın ardından hayatında yeni bir evreye geçmenin zamanı geldiğini düşündüğünü deklare etti. İşte Pete Hines’ın o açıklaması:

“Starfield’ın inanılmaz lansmanıyla doruğa ulaşan muhteşem bir kariyere” sahip olduğunu ve bunun için Bethesda’ya, çalışma arkadaşlarına ve oyun sektörüne minnettar olduğunu ifade eden Pete Hines için şirketin resmi Twitter (X) hesabından bir teşekkür mesajı yayımlandı. Bethesda’nın mesajında Hines’ın şirkete bugüne değin kattığı değere değinilerek sonraki yaşamında mutluluklar dilendi. İşte Bethesda’nın Pete Hines için yayımladığı teşekkür metni:

Pete Hines’ın Başarıları ve Kısaca Bethesda’daki Geçmişi

1986 yılında kurulan Bethesda’nın son 25 yılına damga vuran isimlerden biri olan Pete Hines’ın şirketteki geçmişi kısaca şu şekilde:

Ekim 1999’da Pete Hines, pazarlama departmanının başına geçmek üzere Bethesda’ya katıldı ve onu kendi deyimiyle tek kişilik bir grup olarak yönetti. Görev süresinin başlangıcında şirket, Rockville’deki genel merkezinde yaklaşık 15 kişiyi istihdam ediyordu.

O seviyeden Pete Hines ve çekirdekteki ekibin büyük gayretleri ile global bir dev halini alan Bethesada, hali hazırda oyun sektöründeki en başarılı stüdyolardan biri konumunda bulunuyor.

Pete Hines emekli olana kadar, Fallout ve The Elder Scrolls başta olmak üzere; Prey, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2 ve Wolfenstein II gibi onlarca oyun için emek verdi.