Ana Sayfa » Oyun Heyecanla Beklenen GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu Oyun Heyecanla Beklenen GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu Emine Emre 4 Görüntüleme

Rockstar Games’in en çok sevilen ve çıkışı heyecanla beklenen oyunu GTA 6 çıkış tarihi belli oldu. Rockstar Games’in üst kuruluşu olan Take Two Interactive, yılan hikayesine dönen çıkış tarihi mevzunu açığa kavuşturdu. Hem geliştirici şirketin hem de oyuncunun bu oyundan beklentisi çok büyük o yüzden Grand Theft Auto VI her detayı büyük ilgi çekiyor. İşte Take Two’nun GTA 6 hakkındaki açıklamaları ve oyunun çıkış tarihi…

Heyecanla Beklenen GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Rockstar Games’in geliştirdiği ve yayınlayacağı aksiyon ve macera oyunu Grand Theft Auto VI resmi çıkış tarihi belli oldu. Take Two Interactive tarafından yapılan açıklamada GTA 6’nın 2025 yılı sonbaharında yayınlanacağı deklare edildi.

GTA 6 ilk fragmanı 2023’ün Aralık ayında yayınlanmış ve oyun sektöründe büyük ses getirmişti. Bahse konu fragmanın dışında herhangi bir tanıtım videosu yayınlanmadı. Bununla birlikte oyunun çıkış tarihine yönelik pek çok haber ortaya çıktı. Önce GTA 6’nın 2025 yılında piyasaya sürüleceği söylendi. Akabinde çıkış tarihinin 2026 yılına ertelendiği duyuldu. Kısacası aslı olmayan pek çok haber yapıldı.

Şimdi ise Rockstar Games’in üst kuruluşu olan Take – Two Interactive Grand Theft Auto 6’nin piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı ve bu konudaki bilinmezlik sona erdi. Oyun, 2025 sonbaharında oyuncuyla buluşacak. Take-Two Interactive GTA serisi, NBA 2K ve Red Dead Redemption gibi popüler ve sevilen oyuncuların yayıncısı ve başkanı ise Karl Slatoff. Slatoff gerçekleştirdiği bir sunum ile hem GTA 6 hem de şirketin geliştirmekte olduğu diğer oyunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

GTA 6 İlk Etapta PS5 ve Xbox Series X / S için Piyasaya Sürülecek

Take – Two Başkanı Karl Slatoff sunumunda GTA 6’ya karşı şimdiye dek eşi benzeri görülmemiş bilgili olduğunu ve bu ilgi dolayısıyla da Take – Two’nun da ticari beklentisinin arttığını belirtti. Heyecanla beklenen oyun için yeni fragman gelip gelmeyeceği hususunda Slatoff bir açıklamada bulunmadı.

Take – Two’nun diğer beklenen oyunları hakkında da Slatoff’un bazı açıklamaları oldu. Başkan, dünya çapında heyecanla beklenen bazı oyunların da çıkış tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda Take – Two Interactive’in piyasaya sürülmesi beklenen oyunların çıkış tarihleri şu şekilde:

Top Spin 2K25 (2K) – 26 Nisan 2024

NBA 2K25 (2K) – 2025

WWE 2K25 (2K) – 2025

Grand Theft Auto VI- 2025 sonbaharı

Judas (Ghost Story Games) – Açıklanacak

GTA 6 ilk etapta yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları için yayınlanacak. Bununla birlikte piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra PC sürümü de yayınlanabilir.