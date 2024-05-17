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Epic Games kullanıcılarına ücretsiz oyun sunmaya devam diyor. Bilindiği üzere her hafta en az bir oyun Epic Games’te ücretsiz oluyor. Yeni haftanın ücretsiz oyunu da 16 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’da erişime açıldı. Oyun severlerin özellikle ülkemizde en çok kullandığı dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games haftanın ücretsiz oyunu 1300 TL değerinde. İşte ayrıntılar…

Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunu 1300 TL Değerinde – 17 Mayıs

Epic Games’in 16 – 23 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz sunduğu oyun Dragon Age Inquisition GOTY Edition oldu. Şirket her hafta ücretsiz vereceği oyunları birkaç gün önceden açıklıyordu. Ancak bu hafta farklı bir yöntem uyguladı. Gizemli oyun kampanyası düzenleyen Epic Games, kısa bir video yayınlayarak oyun severlerden yeni haftanın ücretsiz oyununu tahmin etmelerini istedi ve son ana kadar ücretsiz yapımı açıklamadı.

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Aslında bu videoya yorum yapan pek çok kişi oyunun Watch Dogs Legion olduğunu düşünmüştü. Biz de dün ki yazımızda bu oyundan bahsetmiştik ancak tahminler doğru çıkmadı ve Epic Games Dragon Age Inquisition GOTY Edition’ı ücretsiz olarak erişime açtı. Oyunun Steam fiyatı yaklaşık 1300 TL değerinde. Böyle pahalı bir oyunu Epic Games’in ücretsiz olarak sunması platformun yerini sağlamlaştırıyor ve daha çok tercih edilmesini sağlıyor.

Epic Games’in Mega İndirim dönemi de bu oyun ile başlamış oldu. Bu dönemde muhteşem indirimler ve hediyeler kullanıcılara sunulacak. Mega indirim fırsatlarını da başka bir yazımızda paylaşacağız. Bu haftanın ücretsiz oyunu olan Dragon Age Inquisition Game of The Year Edition hakkında da önemli bir detay var ki, oyun maalesef Türkiye’de erişime açık değil.

Dragon Age Inquisition GOTY Edition Ücretsiz Nasıl Alınır?

Dragon Age Inquisition GOTY Edition bazı ülkelerde yasaklanmış bir oyun ve bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Epic Games yeni haftanın ücretsiz oyununu ülkemizdeki kullanıcılarını düşünmeden seçmiş gibi görünüyor. Bu AAA seviyesindeki oyun ülkemizde yasak olsa da Epic Games’in Mega İndirim döneminde sunulacak olan diğer fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Dragon Age Inquisition GOTY Edition Nasıl Bir Oyun?

BioWare tarafından geliştirilen Dragon Age Inquisition, Electronic Arts tarafından yayınlanmıştır. RPG türündeki bu yapım Thedas dünyasında geçmektedir. Oyunun ücretsiz erişime açılan GOTY sürümü tek oyunculu bir hikaye ve DLC genişlemesi sunmaktadır.

Oyunda Inquisitor rolüne bürünen oyuncular ülkeyi kurtamak için savaşmaktadırlar. 2014 yılında piyasaya sürülen bu oyun PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 ve PC platformlarında oynanabilmektedir. Dragon Age Inquisition GOTY Edition yapımı Türkiye, Belarus, Kıbrıs, İsrail, Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve BAE’de yasaklı oyunlar arasında yer almaktadır.