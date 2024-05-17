Epic Games Mega İndirim 2024 Başladı, İşte Öne Çıkanlar

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Küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games, gerek indirimleri gerekse ücretsiz oyunları ile kullanıcılarına muhteşem fırsatlar sunuyor. Platformun bazı zamanlarda gerçekleştirdiği Epic Games Mega İndirim 2024 dönemi ise başladı. Kampanya kapsamında popüler oyunlarda indirimler, ücretsiz oyunlar ve çeşitli hediyeler Epic Games kullanıcılarına sunuluyor. İşte mega indirim döneminin avantajlı kampanyaları…

Epic Games Mega İndirim 2024 Başladı

Epic Games’in bazı dönemlerde gerçekleştirdiği Mega İndirim 2024 dönemi 16 Mayıs saat 18:00’da başladı. İndirim dönemi 13 Haziran’da sona erecek ve bu zamana kadar her ücretsiz oyunlar ve çeşitli oyunlar Epic Games kullanıcılarına sunulacak. 16 Mayıs’ta Dragon Age: Inquisition oyununun ücretsiz sunulması ile birlikte indirim dönemi başlamış oldu. Ancak hatırlatmakta fayda var ki bahse konu ülkemiz ülkemizde yasaklı oyunlar kapsamında yer almakta.

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Epic Games indirim dönemlerinde genellikle kupon tanımlardı ancak bu Mega İndirim kapsamında kupon tanımlanmadı. Bununla birlikte kuponsuz da olsa ödüller alınabilir durumda. Kupon tanımlanmaması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratsa da dev oyun yayıncılarından PlayStation ve Ubisoft oyunlarında büyük indirimler olduğunu aktaralım.

Global çapta en popüler oyunların fiyatlarında büyük oranlı indirimler yapılmış durumda; yüzde 50, yüzde 80 oranında indirimler mevcut. Bütün indirimli oyunları incelemek ve satın almak için Epic Games Store’u ziyaret edebilirsiniz ancak biz burada ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bazı oyunların indirimli fiyatlarını sizler için derledik.

Epic Games İndirimli Oyunlar!

Epic Games Mega İndirim döneminde indirime giren oyunlardan bazıları aşağıdaki gibi listelenebilir:

God of War – Yüzde 50 indirim ile 449,50 TL

Yüzde 50 indirim ile 449,50 TL Expeditions: A MudRunner Game – Yüzde 20 indirim ile 560,00 TL

Alan Wake 2 – Yüzde 20 indirim ile 729,60 TL

Avatar: Frontiers of Pandora – Yüzde 40 indirim ile 719,40 TL

EA Sports FC 24 Standart Sürüm – Yüzde 80 indirim ile 419,99 TL

ile 419,99 TL Dead Island 2 – Yüzde 50 indirim ile 374,80 TL

Prince of Persia Standart Sürüm – Yüzde 80 indirim ile 33,80 TL

ile 33,80 TL Assassin’s Creed Mirage – Yüzde 50 indirim ile 424,50 TL

Prince of Persia: The Lost Crown – Yüzde 40 indirim ile 509,40 TL

Epic Games’in büyük indirim döneminde fiyatları büyük oranda düşen oyunlardan sadece küçük bir kısmını yukarıda paylaştık. Bunların dışında da pek çok oyunun fiyatı düşmüş durumda. Söz konusu oyunlara göz atmak için Epic Games resmi web sitesine bakabilirsiniz.

Oyun fiyatlarındaki indirimlerin yanı sıra Epic Games her hafta ücretsiz sunduğu oyunları bu defa gizemli oyun şeklinde sunacak. Yani oyunun ne olduğu önceden belli olmayacak. İndirim dönemi boyunca her hafta ücretsiz gizemli oyun kampanyası gerçekleştirilecek.

Mega İndirim Dönemi Son Tarih Ne Zaman?

Epic Games Store 2024 Mega İndirim dönemi 13 Haziran’da Türkiye saati ile 18:00’da kampanya bitmiş olacak. 16 Mayıs – 13 Haziran arası dönemde hem indirimli fiyatlardan hem ücretsiz ödüllerden hem de Epic Ödülleri’nden faydalanabilirsiniz. Epic Ödülleri ise herhangi bir oyun satın alındığında, oyun fiyatının yüzde 5’i, bir sonraki oyun satın alımında kullanılabilecek şekilde saklanabilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Epic Games Mega İndirimleri kapsamında diğer indirim dönemleri ile kıyasladığımıza kuponun tanımlamanın yapılmadığını ve Epic Ödülleri’nde de yükseliş olmadığını görüyoruz. Ancak bunlara rağmen yine de çok büyük avantajlar söz konusu.

Bu indirim döneminin ardından Epic Games Store’da yaz aylarında da bir indirimin olması muhtemel ancak kesin bir bilgi mevcut değil. Epic Games’in yaptığı indirimleri ve ücretsiz oyunları siz Cepkolik okurları ile paylaşmaya gayret ediyoruz. Yaz aylarında da indirim dönemi gerçekleşirse bunu da sizlere duyurmaya çalışacağız.