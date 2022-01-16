Bilgisayar İçin En İyi Antivirüs Programları 2022

Bilgisayarınıza kötü yazılımların girmesini engelleyen en iyi antivirüs programlarını seçtik. Casus yazılımlara ve diğer tehditlere karşı artık korkmanıza gerek yok. Bu programlardan herhangi birini kullanarak kolaylıkla korunabilirsiniz. İşte en iyi antivirüs programları…

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Mobile Antivirus

Popüler Kaspersky sizi virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için; ücretsiz olarak hizmet veren bir antivirüs programıdır. Farklı antivirüs programları gibi size ekstra bir özellik sunmuyor fakat; yaptığı işin de en iyilerinden birini yapıyor. Biraz karmaşık ve anlaşılması zor bir arayüzü olsa da düşük ve orta seviye sistemlerde oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Microsoft Windows Defender

Windows’un içinde dahili olarak çalışan bu antivirüs programı ücretsiz bir hizmet var. Düşük seviye sistemlerde başarılı performans sunan program; diğer antivirüs programları ile ebeveyn kontrolü gibi gelişmiş ekstra özellikleri sayesinde ayrılıyor. Aradığınız temel bir taramaysa, bu program tam size göre.

Bitdefender Antivirus

Bitfender Antivirus, ekstra bir özellik vermeyen, temel kullanım hizmetleri sunan ücretsiz bir antivirüs programı. Ayrıca çok geniş bir tarama özelliği olmayan bu program; diğer antivirüs programları gibi kötü amaçlı yazılımları başarılı bir şekilde engeller. Düşük seviyeli sistemlerde çalışması en önemli özelliklerinden biri.

AVG AntiVirus Free

Düşük seviye sistemlerde başarılı bir performans sergileyen AVG Antivirus Free; ücretsiz hizmet veren bir antivirüs programı. Diğer programlara göre daha temel bir tarama sunan ve ek özellikleriyle çok da öne çıkmayan bir program. Dosya öğütücü olarak da adlandırılan dosya ayıklama özelliğiyle, hasarlı dosyalarınızı size göstermesi, programın en öne çıkan özelliği.

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware Free tam olarak bir antivirüs programı değil fakat; temel seviyede hizmet veren antivirüs programınızın bulduğu; kötü amaçlı yazılımları yok etmekte çok başarılı bir performans sergiliyor. Önceden yüklediğiniz antivirüs programları ile herhangi bir müdahale olmadan; destek kuvvet olarak çalışır ve koruma gücünüze güç katabilir.

Panda Free Antivirus

Orta seviye sistemlerde başarılı şekilde; kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan Panda Free Antivirus, ücretsiz bir hizmet sunuyor. Gelişmiş kişiselleştirme özellikleri sunan programın, ilgi çekici bir arayüzü var. İnternet tarayıcınız için de ekstra özellikler sunan bu program; sınırlı da olsa bir VPN hizmeti sunuyor.

Avira Free Antivirus

Piyasada tecrübeli ve ücretsiz hizmet sunan bir antivirüs programı Avira Free Antivirus. Orta seviye sistemlerde başarıyla çalışan programın pek çok ekstra özelliği bulunuyor. Fakat bu özelliklerin çoğu hem ücretli olarak sunuluyor hem de bilgisayar performansını yavaşlatıyor. Programın en öne çıkan özelliği size kişiselleştirme için pek çok farklı seçenek sunması.

Eset Nod32 Antivirüs Programı

Eset Nod32 Antivirüs Programı sistemi yavaşlatmadan fidye yazılımları, bilgisayar korsanlarına karşı koruma sağlayan bir antivirüs programıdır. Ayrıca antivirüs programları arasında oldukça başarılı olan Eset Nod32 Antivirüs Programı rahatsız edici pencereleri de engeller.

McAfee

McAfee gerçek zamanlı virüslerin, trojan’ların ve malware saldırılarının %100’ünü saptayıp engellemeyi başardı. Bu tam da kaliteli bir antivirüs programından beklediğim bir sonuç ve McAfee’yi piyasadaki en iyi ürünlerden biri hâline getirdi.