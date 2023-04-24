Bir iPhone 14 özelliği üç kişinin hayatını kurtardı

Apple, iPhone 14‘ün piyasaya sürülmesiyle Acil SOS özelliğini de duyurdu ve şimdiden hayat kurtardığını görüyoruz. Bu hafta sonu, üç Brigham Young Üniversitesi öğrencisi, Utah’taki San Rafael Swell Rekreasyon alanındaki kanyonları keşfederken mahsur kaldılar ve yardım çağırmak için bu özelliği kullandılar.

KUTV’ye göre, öğrenciler kanyon geçişi sırasında derin suda mahsur kaldılar ve birkaç saat boyunca dışarı çıkamadılar, bu da hipotermik şokun yerleşmeye başlamasına neden oldu. Şans eseri, öğrencilerden biri olan Stephen Watts’ın bir iPhone 14’ü vardı ve Uydu aracılığıyla Acil SOS özelliğini kullanarak yetkililere metin gönderip konumlarını onlarla paylaşabiliyordu.

Diğer öğrencilerden biri olan Jeremy Mumford, KUTV’ye şunları söyledi: “Kanyon yaklaşık 150 fit derinliğinde dik, kaya duvarlardan oluşuyordu, ancak yaklaşık her 20 dakikada bir, kanyonda bulunduğumuz yere bir uydu diziliyordu ve telefonu açık tutarak, Emery County’ye 911’e mesaj gönderebileceğimiz bir sinyal alabiliriz. Üçlü, iPhone 14’ün yardımıyla kısa süre sonra kurtarılmayı başardı ve muhtemelen hayatlarını kurtardı.

Sorumlu bir şekilde bir acil durum irtibat görevlisine saat 21:00’e kadar kendilerinden haber almamışsa yardım çağırmasını söylemiş olsalar da, üç öğrenci kurtarıldıklarında birkaç saat boyunca dondurucu suda mahsur kalmışlardı, iPhone’un yardımı olmasaydı temas çok geç olurdu.