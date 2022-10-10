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Bir sonraki iPhone SE 6.1” çentikli LCD ekranla gelebilir

Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young'a göre dördüncü nesil iPhone SE , 6.1 inç LCD ekrana ve ekranın üst kısmında "çentik" bir oyuğa sahip olacak.

Ahmet Ekinler

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Bir sonraki iPhone SE 6.1” çentikli LCD ekranla gelebilir

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Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) analisti Ross Young’dan alınan bilgilere dayanan MacRumors’un yeni bir raporu, yeni nesil iPhone SE’nin çentikli 6.1 inç LCD’ye sahip olacağını öne sürüyor. Young, Apple‘ın bir sonraki SE modelini 2024’te tanıtacağından emin, ancak raporu cihazın Face ID ile geleceğini doğrulamaz çünkü bunun yerine maliyet düşürme amacıyla yana monte edilmiş bir Touch ID tarayıcıya sahip olabilir.

Yaklaşan dördüncü nesil iPhone SE’nin iPhone XR tasarımını yeniden kullanması bekleniyor, ancak Face ID getirmezse, TrueDepth kamera bileşenlerine uyması gerekmediğinden çentik muhtemelen daha az belirgin olacaktır. Yeni nesil iPhone SE ile ilgili önceki söylentiler de iPhone XR tasarımını yeniden kullanacağını öne sürmüştü.

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