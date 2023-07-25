Bir sonraki iPhone’unuzda çerçeve olmayacak – büyük sorun

Gördüğünüz her şeye inanmayın, ancak fütüristik bir dokunuşa sahip ürünleri hayal etmenin belli bir keyfi var. Akıllı telefon endüstrisinin bu tür fantastik unsurlarından biri, gerçekten çerçevesiz tam ekranlı bir telefon yaratmaktan geçiyor. Kulağa ne kadar mantıksız gelse de, görünüşe göre bunu ilk Apple başaracak.

Bir rapora göre, Apple’ın “Samsung Display ve LG Display’den iPhone’un tüm ön çerçevelerini kaldıran bir OLED geliştirmesini” istediği ortaya çıktı. Apple, iPhone’larda çerçeveyi ortadan kaldırmakta acı verici bir şekilde yavaş kaldı ve ideal olarak yarım on yılın çok ısrarcı olduğu bir çağda var olması gereken iPhone SE’yi (2022) satmaya devam ediyor.

Ancak, beklentiler ne kadar cezbedici görünse de, Apple son birkaç yılda yavaş yavaş bu tasarım nirvanasına doğru ilerliyor. Dinamik Ada, Apple’ın ekran altı Touch ID ve Face ID ile deneyler yaptığına dair söylentileri duyduğumuz aynı zaman diliminde Apple’ın tekne şeklindeki devasa çentikten kurtulmasına yardımcı oldu.

Eşzamanlı olarak, iPhone’ların çerçeveleri de incelmeye devam etti. Ve eğer söylentilere inanılacak olursa, iPhone 15 serisi şimdiye kadar bir Apple akıllı telefonunda görülen en ince çerçevelere sahip olacak. Her şey, gelecekteki bir iPhone’da gerçekten çerçevesiz tüm ekran görünümüne doğru ilerliyor.

Çerçevesiz bir iPhone’un başarılı olması için Apple’ın, Android üreticilerinin yıllar önce çözemediği somut mühendislik sorunlarını çözmesi gerekecek. Zor ama imkansız değil.