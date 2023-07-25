Ana SayfaAkıllı TelefonBir sonraki iPhone'unuzda çerçeve olmayacak - büyük sorun

Bir sonraki iPhone’unuzda çerçeve olmayacak – büyük sorun

iPhone 15 serisi şimdiye kadar bir Apple akıllı telefonunda görülen en ince çerçevelere sahip olacak. Her şey, gelecekteki bir iPhone'da gerçekten çerçevesiz tüm ekran görünümüne doğru ilerliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
10
Apple iPhone 14 Pro sevkiyat hedefini 20 milyon adet düşürdü

Bu yılın en güçlü laptopu AMD tarafından üretiliyor!

Görünüşe göre AMD'nin devrim niteliğindeki 3D V-Cache teknolojisi dizüstü bilgisayarlara doğru ilerliyor ve 3D dizüstü bilgisayarlar son...

Gördüğünüz her şeye inanmayın, ancak fütüristik bir dokunuşa sahip ürünleri hayal etmenin belli bir keyfi var. Akıllı telefon endüstrisinin bu tür fantastik unsurlarından biri, gerçekten çerçevesiz tam ekranlı bir telefon yaratmaktan geçiyor. Kulağa ne kadar mantıksız gelse de, görünüşe göre bunu ilk Apple başaracak.

Bir rapora göre, Apple’ın “Samsung Display ve LG Display’den iPhone’un tüm ön çerçevelerini kaldıran bir OLED geliştirmesini” istediği ortaya çıktı. Apple, iPhone’larda çerçeveyi ortadan kaldırmakta acı verici bir şekilde yavaş kaldı ve ideal olarak yarım on yılın çok ısrarcı olduğu bir çağda var olması gereken iPhone SE’yi (2022) satmaya devam ediyor.

Ancak, beklentiler ne kadar cezbedici görünse de, Apple son birkaç yılda yavaş yavaş bu tasarım nirvanasına doğru ilerliyor. Dinamik Ada, Apple’ın ekran altı Touch ID ve Face ID ile deneyler yaptığına dair söylentileri duyduğumuz aynı zaman diliminde Apple’ın tekne şeklindeki devasa çentikten kurtulmasına yardımcı oldu.

Apple iPhone 14 kiliflari

Eşzamanlı olarak, iPhone’ların çerçeveleri de incelmeye devam etti. Ve eğer söylentilere inanılacak olursa, iPhone 15 serisi şimdiye kadar bir Apple akıllı telefonunda görülen en ince çerçevelere sahip olacak. Her şey, gelecekteki bir iPhone’da gerçekten çerçevesiz tüm ekran görünümüne doğru ilerliyor.

Çerçevesiz bir iPhone’un başarılı olması için Apple’ın, Android üreticilerinin yıllar önce çözemediği somut mühendislik sorunlarını çözmesi gerekecek. Zor ama imkansız değil.

-- Reklam --

iPhone 15 Pro’nun fiyatı şimdiden cep yakıyor – tüm detaylar

Apple'ın geçen yılki iPhone 14'e kıyasla daha az sayıda iPhone 15 cep telefonu üretmesi bekleniyor, ancak şirket az sayıda...
Önceki İçerik
Bu yılın en güçlü laptopu AMD tarafından üretiliyor!
Sonraki İçerik
En hafif Apple Watch – Apple Watch Ultra 2 olacak!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021