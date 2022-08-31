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Bir Web Sitenin Eski Halini Görme

Bir web sitesinin eski halini görmeyi arzu edenlerdenseniz, bu yazımıza mutlaka göz atmanız gerekiyor...

Ayşen Sıla

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web-site

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Günümüzde ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tarihteki eski hallerini hiç merak ettiniz mi? Eğer merak ettiyseniz, bu yazımızda sizlere web sitelerinin geçmişine nasıl gideceğinizi anlatacağız.

Evet, web sitelerinin eski tarihteki hallerini ziyaret etmek mümkün ve fazlasıyla kolay. Hiçbir üyelik gerekmeden bunu fazlasıyla kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine bir web sitesi olan Web Archive, veya Wayback Machine, 2001 yılından beri tüm dünyadaki web sayfalarını anlık olarak kopyalamaya başladı.

Geçmişten günümüze her geçen gün web sayfaların kopyalayan Wayback Machine, bu web sayfalarına ulaşabilmemiz için bir internet sitesi üzerinde yayınlıyor. Bir sitenin eski haline bakmak için web.archive.org sitesine gidiyoruz.

wayback-machine

Üst kısımdaki kutucuğa eski haline bakmak istediğimiz sitenin adresini yazıyoruz. Sonra “Browse History” kutucuğuna tıklayıp aramayı yapıyoruz. Karşımıza çıkan takvimden istediğimiz tarihi seçiyoruz ve arattığımız sitenin o günkü görünümü karşımızda!

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