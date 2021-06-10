Bitcoin Daha Ne Kadar Düşecek – Analistler Şöyle Diyor

9 Haziran’da Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Raporlara göre ABD, Colonial Pipeline Company tarafından bilgisayar korsanlarına ödenen fidyeyi geri alarak Bitcoin’in düşmesine neden oldu. Bu bağlamda, birçok tanınmış kurumsal analist, Bitcoin’in gelecekteki eğilimleri ve beklentileri hakkında seslerini yükseltiyor.

Londra merkezli bir kripto para bankası olan Nexo’nun yönetici ortağı ve kurucu ortağı Antoni Trenchev şunları söyledi: Bitcoin’in düşüşü, Bitcoin fiyatını baskılayan uzun düzenleyici sorunlardan kaynaklanıyor. Temel olarak, makul denetim, endüstrinin gelişimi için faydalıdır, ancak kısa vadeli yatırımcılar için başka bir yere bakmak en iyisidir.

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Bloomberg stratejisti Mike McGlone, Salı günü Bitcoin’deki düşüşün “Federal hükümetin Bitcoin’i kapatacağı endişesiyle ilgili” olabileceğini açıkladı. Alım satım endeksi grafiğinden, en son satışta para biriminin 30.000 dolar seviyesine düştüğü görüleüyor. Veriler, para biriminin 30.000 dolar seviyesini koruyor gibi göründüğünü gösteriyor. Bitcoin fiyatı 30.000 doların altına düşerse, yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Credit Suisse Bank’ta kıdemli bir analist olan İpek ÖzkarDeskaya, temel fiyat ekseninin 30.000 dolar civarında olduğunu iddia ediyor. Analiste göre, bu fiyatın altına bir düşüş, kripto para ticaretinin kısa vadede durgunlaşmasına neden olabilir. Büyük olasılıkla hızlı bir satış durumu göreceğiz.

Endüstri uzmanları, 30.000 doların altına düşüşün “yeni bir düşüşe” yol açabileceğini söyledi. Diğer analistler, Bitcoin ticareti için 29.000 doların devrilme noktası olacağını tahmin ediyor. Bazı profesyoneller, yükselişten sonra fiyatının düşmesinin garip olmadığını iddia ediyor. En son işlemlerde, önemli bir düşüş görebilirsiniz.