Bitcoin fiyatı Perşembe günü Asya ticaretinde 50.000 doları aştı ve Elon Musk’ın Tesla’nın kripto para birimini arabaları için ödeme olarak kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından %17’lik kaybın bir kısmını telafi etti.

Dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatı, GMT saatiyle 22:00’den kısa bir süre sonra tweet’i takip eden iki saatin hemen altında, 1 Mart’tan bu yana en düşük olan 54.819 dolardan 45.700 dolara düştü. Asya seansının başlarında bu düşüşün yaklaşık yarısını telafi etti ve son olarak yaklaşık 51.099 dolar işlem gördü.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether de benzer bir model izleyerek 4.000 doların üzerine çıkmadan önce %14 düşüşle 3.550 dolara düştü. Musk, “Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıttan en kötü emisyona sahip olan kömürden endişe ediyoruz,” diye yazdı.

Tesla’nın 8 Şubat’ta 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve bunu otomobiller için ödeme olarak kabul edeceğini açıklaması, bu yıl dijital token fiyatının yükselmesinin arkasındaki faktörlerden biri oldu.

Sonuç olarak, Musk’ın yorumları, Tesla’nın herhangi bir bitcoin satmayacağını ve madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez kripto para birimini kabul etmeye devam edeceğini söylemesine rağmen piyasaları karıştırdı.