BitTorrent Coin Nedir? 2022 BTT Coin Geleceği

Günümüzde kripto paraların geleceği çok açık gibi görünüyor özellikle son 3 yıldır piyasaya hakim olan kripto paralar piyasayı altüst etmiş durumda. Bazı ekonomistler kripto paraların geleceğe bir yatırım olarak görüldüğünü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Bunlardan bilinenlerinden biri BitTorrent coin son zamanlarda çıkış göstermekte. BitTorrent Coin, 2001 yılında icat edilen ve herhangi bir merkez olmadan dosya aktarımı yapmayı sağlayan bir protokoldür. Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki “en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolüdür.

BitTorrent Coin Geleceği

BitTorrent ağında geliştirilen uygulamalar merkezsiz bir ağ üzerinde bulunduklarından veri depolama alanları küresel çapta ve çok daha geniş alana sahip. Ayrıca uygulamalar ağa katılan diğer kullanıcıların depolama alanlarını da kullanabildiği için ölçeklendirme sorunu yaşamıyor. Bu iki özellik gelecekte çok daha önemli hale gelecektir ve BitTorrent Coin fiyatını olumlu yönde etkilemesi muhtemelen olacaktır. Ünlü ekonomistlerde bu görüşe katılmaktadırlar. Fakat böyle bir yatırım yapacaksanız mutlaka piyasayı iyi araştırmanızı tavsiye ederiz.

BitTorrent Coin Nasıl Alınır?

BitTorrent Coin dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri olan Binance’den temin edilebilirsiniz. Binance Türkçe dil desteği ve kimlik onaysız işleme izin vermesi nedeniyle herkesçe tercih edilmekte.

BitTorent Coin grafik incelendiğinde 2019 ortalarındaki 0,0017 dolarlık değeri en üst seviye olarak görülüyor. Yazının güncellendiği tarih itibariyle Bittorrent token fiyat $0,00038 dolar olarak kayıtara geçiyor. BTT Coin rekor seviyesinin çok uzağında olsa da 80 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle kripto para listesinde ilk 100’de yer almayı başarıyor.

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