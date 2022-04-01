Vechain (VET) Coin Nedir? 2022 Vet Coin Geleceği

Günümüzde kripto paralar hayatımızın bir parçası olarak halen devam etmekte özellikle son yıllarda iyice piyasaya hakim olan kripto paralar sanıldığının aksine geleceğin para birimi olarak karşımıza çıkabilir. Günümüzde bir çok kripto para birimi bulunmakta bunlardan biri olan Vechain coin’dir. Vechain Coin iş ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak amacıyla kurulmuş, blokzincir tabanlı bir platformdur. Yani kısacası ticaret ile uğraşan şirketler genelde yatırım yapmaktadır. Projenin geliştiricisi ve kurucu ortaklarından biri bilişim yöneticisi ve Louis Vouitton China’nın CIO’su Sunny Lu, diğeri de Deloitte’da görev yapmış finans ve risk uzmanı Jay Zhang’tır. Yani alt yapısını Çinli’ler oluşturmuştur.

VeChain (VET) Coin Nereden Alınır?

Türkiye’de, Türk Lirası ile VeChain (VET) satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi evrağa ihtiyaç duymadan VeChain (VET) satın alabilme olanağına sahipsiniz.

VeChain (VET) Coin Geleceği Hakkında Yorumlar

VeChain ekonomik işlemler için rezerv görevindedir, istiflenebilir ve ağ işlemlerini kuvvetlendiren VTHO üretir. VTHO ise, akıllı sözleşmelerle etkileşim yaratmak için aracı görevi görür. Her işlem sonrasında tüketilip, imha edilir. Geriye kalan VET, ana para olarak geçer.

VET, üçüncü piyasa döngüsü içinde hareket ediyor.

Fiyat rekoru 0,036 dolar seviyesinde yer alıyor.

VET, bir önceki rekor seviyeyi destek olarak onaylamaya çalışıyor.

Piyasada Kaç VeChain (VET) Coini Vardır?

VET sahipleri, VTHO’da otomatik olarak az miktarda pasif gelir oluştururken, bir VET ödemesinde kullanılan VTHO’nun %70’i yok edilmekte. VTHO ise, VET varlıklarına dayalı olarak üretilirken, VET’in kendisinin maksimum sabit 86.712.634.466 token kaynağı bulunmaktadır. Şunu da belirtelim kesinlikle size yatırım tavsiyesi yapmıyoruz.

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