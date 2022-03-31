CHZ Coin Nedir? 2022 CHZ Coin Geleceği ve Yorumları

Günümüzün son 5 yılında öne çıkan kripto paralar artık yatırımcı piyasasının dengesini altüst etmiştir. Kripto paralar hem sizi zenginde edebilir ya da sizin ekonominizin batmasına neden olabilir. Onun için takibini iyi yapmalısınız bunlardan biri olan CHZ Coin yatırımcıları oldukça fazla. Bu coin özellikle espor ve spor kulüpleri tarafından çokça kullanılmaya başlandı. Özellikle büyük takımların yatırım yaptığını gözlemleniyor. Şimdi gelelim CHZ Coin nedir ilk olarak onu öğrenelim;

CHZ yani Chiliz, spor sektörüne odaklanmış bir coin sistemidir, spor ve eğlenceyi dijitalleştirmeyi amaçlayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Blok zinciri tabanlı Socios platformu ile entegre olarak çalışan Chiliz, taraftarların spor kulüpleri ile etkileşim kurabilmelerini sağlar. Taraftarlar, spor kulüpleri için özel olarak üretilmiş dijital varlıkları satın alarak, hem spor kulüplerine destek olabilir hem de spor kulübünün etkinliklerine ve sportif oylamalarına katılabilirler, kulübün taraftar mağazalarından alışveriş yapmalarına olanak sağlar. Taraftarlar, Fan Token olarak adlandırılan spor kulüplerine özel üretilmiş kripto paraları platformun dijital varlığı olan Chiliz (CHZ) ile satın alabilirler.

Chiliz (CHZ) Madenciliği Nasıl Yapılır?

Chiliz (CHZ) coin ile madencilik yapılması günümüz şartları için söz konusu değildir. Chiliz (CHZ) kripto para birimleri şirket tarafından direkt olarak yönetilmektedir. Toplam CHZ arzı 8.888.888.888 CHZ olacaktır. Bu arzın büyük bir çoğunluğu şu anda piyasada işlem görmektedir. Bu nedenle de madenciliği yapılmamaktadır.

Chz Coin Geleceği ve Yorumları

Chz Coin Yorum konusunda uzmanlar yaşanan ani çıkışların son derece normal olduğunu söylemekte. Pek çok kripto para borsası uzmanının uzlaştığı noktada, borsanın kendisini henüz toparlayamadığı ve bu istikrarsızlığın yıl sonuna kadar sürebileceği yönünde söylentiler mevcut.

Chiliz Coin fiyatı 4,15 TRY’dir. Chiliz coin son 24 saatte -7.74% değişim gösterdi. Chiliz Coin günlük işlem hacmi 8.779.328.548 TL ve işlem hacmi olarak bütün kripto para birimleri arasında 65. sıradadır.

1 CHZ Coin Kaç Dolar; $0,283234 USD’dir. Son 24 saatte -7.74% oranında değişti.

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