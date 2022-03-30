Fetch Coin Nedir? 2022 Fet Coin Geleceği ve Yorumları

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve 2019 yılında Binance’de CEO arayıcılığı ile başlatılan Fetch.AI, kripto borsasında önü açık, izinsiz, merkezi olmayan bir makine öğrenimi ağı oluşturan yapay zeka laboratuvarıdır. Son günlerde birçok insanın aklında Fetch Coin’in geleceği ve 2022 nasıl bir yol izleyeceği bulunuyor.

Fetch. AI modeli, DeFi ticaret hizmetlerini optimize etme, ulaşım ağları (park etme, mikro mobilite), akıllı enerji şebekeleri ve seyahat gibi kullanım durumlarına dayanmaktadır, esasen büyük ölçekli veri kümelerine dayanan herhangi bir karmaşık dijital sistem.

Özellikle Fetch.ai, veri sistemlerine çok fazla iletişim sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Son zamanlarda Fetch teknolojisini kullananların sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. Özellikle sağlık ve mobil sektörlerde Fetch kullanan şirketler giderek çoğalıyor.

Mettalex: Merkezi olmayan bir kripto ve emtia türevleri ticaret platformu olan Mettalex, emtia piyasalarındaki önden koşma, zayıf likidite, fiyat manipülasyonu ve marj çağrıları şeklinde değer kaybı gibi sorunlu noktaları ele alıyor.

Mobix: Sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik eden merkezi olmayan bir mikro mobilite pazarı.

Catena-X: Fetch.ai, otomotiv değer zinciri boyunca verimli ve güvenli bilgi alışverişi için açık bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan Catena-X Otomotiv Ağının bir parçasıdır. Bulut tabanlı ağ, küresel ortakları, kullanıcıları ve ekipman tedarikçileri ile birlikte Avrupa araç endüstrisindeki tüm şirketlere açılacaktır.

Toplu Öğrenme: Fetch.AI toplu öğrenme modülü, dağıtılmış tarafların herhangi bir bireysel katılımcıyla temel verileri paylaşmadan makine öğrenimi modellerini eğitmek için birlikte çalışmasına olanak tanıyan bir araçtır. Blok zinciri teknolojisini ve AI öğrenme yeteneklerini kullanarak, özel verilere erişmeden özel verilerden öğrenmek için ağını destekler ve eğitir.

COVID-19 tespiti: Sağlık sektöründen birden fazla katılımcı, göğüs röntgenlerinde COVID-19’u tespit etmek için Fetch.ai’nin Kolektif Öğrenimini kullanarak bir makine öğrenimi algoritması eğitti. Bu denemeler sırasında, eğitimli AI modeli, 1.434’ten fazla göğüs röntgeni görüntüsünden oluşan bir eğitim setinden COVID-19 vakalarını %90 doğrulukla doğru bir şekilde tanımladı.

Kanser hücresi tespiti: Toplu Öğrenme üzerine Poznan Süper Bilgi İşlem Ağı Merkezi (PSNC) ile ortaklaşa Fetch.ai ve PSNC, gelecekte hastaların kan veya doku biyopsilerinde dolaşan kanser hücrelerini belirlemek ve saptamak için dünya çapındaki hastaneler ve araştırma merkezleri için algoritmalar eğitecek.

Bosch ve Fetch.ai – Öngörücü Bakım: Öngörücü bakım, makinelerde olası arızaları oluşmadan önce belirleyen bir süreçtir. Bosch, üretim makinelerinin olası arızalarını belirlemek için veri gizliliğini korurken Bosch’un makinelerindeki olası arızaları tahmin etmek için Fetch.ai’nin Toplu Öğrenme özelliğini kullanıyor.

Fetch Coin Geleceği ve Yorumları

Fetch Coin, kendi bireysel kullanım alanın dışında kullanım havuzunu giderek geliştiren ve diğer sektörlerde yönetici unsurları kullanan ve bu kullanımı koruyan kripto varlıklarını koruyor. Ayrıca kullanıcıların teslimat hizmetlerinde birçok merkezi paket hizmetinin sunabileceğinden daha uygun maliyetli ve özel bir iletişim ağı kullanıyor.

Fetch. ai’nin çok aracılı sistemlerinin merkezi olmayan bir dijital ekonomi oluşturmak için yararlanabileceği bir dizi kullanım durumu olduğu açıktır. Seyahat veya konser ekonomisi gibi hizmet sektörlerinden mobilite veya tedarik zinciri yönetimi gibi otomasyona ve makine öğrenimine dayanan sektörlere kadar, çok aracılı sistemler verilere erişimi merkezden uzaklaştırabilir ve mevcut veri tekellerini bozabilir.

Güncel kripto para piyasasına baktığımız zaman 1 FET Coin 6.90 TL‘den işlem görüyor. FET Coin’in son 24 saatteki işlem hacmi ise 50,966,803 $ dolar, toplam piyasa değeri ise 316,760,833 $ dolar seviyesinde. Dünya düzeninin sürekli olarak değişmesi ve global anlamda birçok olayın yaşanması FET Coin üzerinde de etkili olmuş gibi görünüyor.

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