Black Shark 5 RS Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Black Shark 5 RS, serideki üçüncü telefon olarak bugün görücüye çıktı. Bugün piyasaya çıkan Black Shark 5 ile 5 Pro arasında yer alan telefon orta seviye özellikler vaat ediyor. Diğer iki cihazın aksine Black Shark 5 RS; eski Black Shark 4S‘in tasarımını koruyor ve bazı farklılıklar getiriyor.

Black Shark 5 RS

Black Shark 5 RS, Full-HD+ (2400 x 1080 piksel); çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik bir deliğe sahip. 720Hz dokunmatik örnekleme hızına; 1300 nit tepe parlaklığa ve DCI-P3 renk gamına sahip bir E4 AMOLED panele ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca cihaza güç vermek için; 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 + SSD depolama ile gelen Qualcomm Snapdragon 888 işlemci var. Snapdragon 888 Plus işlemci ile; 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 + SSD dahili; depolamaya sahip başka bir model de var. Oyun oynamak için manyetik düğmeleri olduğunu da ekleyelim.

Telefonda 64MP ana lens, 13MP ultra geniş sensör ve 5MP telefoto ünitesi ile; üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta tek bir selfie kamerası var. Bu arada 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh pil içeriyor. Akıllı telefon, ses için 3,5 mm kulaklık jakına ve şarj için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca telefon Android 12 ve Joy UI 13 işletim sistemi yer alıyor. Siyah ve yeşil renkli telefonun fiyatı 520 dolardan başlıyor.